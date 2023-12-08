Nursen Çetin Köreken’in yazıp yönettiği “Üç Arkadaş” filmi 11. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT desteği ve Bursa/Yenişehir Belediyesi işbirliği ile Golfo Mistico Production ortak yapımı olarak çekilen Üç Arkadaş filminde rol alan tüm oyuncular Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan amatör oyunculardan oluşuyor.

Filmin başrollerinde Buse Demirağ (15), Halime Gülda Aydın (13) ve Görkem Sağ (14) ile Sarım Selim rolünde Mustafa Saraç yer aldı.

40 çocuk rol aldı

Filmin yönetmeni Nursen Çetin Köreken, Bursa/Yenişehir’de yaşayan 100’den fazla çocuğa 10 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Başroller ve diğer rollerde eğitim ve atölyelere eksiksiz katılan 40 çocuk rol aldı.

Çocuklarla yapılan atölyelerle birlikte Nursen Çetin Köreken, Bursa/Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca Kamera Önü Oyunculuk, Sinema ve Yaratıcı Drama eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde rol aldı.

Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı “Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu” kapsamında çocuk oyuncular, kendilerine senaryo verilmeden filmdeki karakterlerini hayata geçirdiler. Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği bu metodu, çocuk oyuncuların aldıkları eğitimi, çocukların filme hazırlık aşamalarından filmin seyirci ile buluşana kadar tüm süreci anlatan “Sahne Çocukların” belgeselinin çekimleri film çekimleri sırasında da devam etti.

Yönetmen Nursen Çetin Köreken’in senaryo aşamasından çekim aşamasına, kurgu aşamasından post prodüksiyon aşamasına kadar dinlediği Gazapizm’in Yol adlı şarkısı Gazapizm / Anıl Murat Acar’ın desteğiyle filmde ve fragmanda yer aldı.

Filmin Hikayesi Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim, Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar. Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, Selim’in zorbalıklarına karşı mücadele etmek için o gün yapılacak ödüllü güvercin yarışına Mercan’ın posta güvercini ile katılmaya karar verirler. Güvercin yarışına kayıt için gittiklerinde karşılarına çıkan Sarı Selim, Mercan’ın güvercininin yarışa katılmasını engellemek için güvercini kafesinden çıkarıp serbest bırakır. Çocuklar güvercini yakalayıp geldiklerinde yarış kamyonu çoktan gitmiştir. Üç Arkadaş kendi imkanları ile yarış kamyonuna yetişmeye karar verir ve birbirlerini daha yakından tanıyacakları, pek çok zorluktan geçecekleri, üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.

(EMK)