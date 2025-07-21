Üç araştırma şirketine göre partilerin oy oranı

Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan seçim anketlerinde AKP ile CHP arasındaki fark dikkat çekti. GENAR'ın yaptığı ankette AKP önde çıkarken, ORC ve PİAR tarafından yapılan anketlerde CHP ön sırada yer aldı.

GENAR araştırmasına göre AK Parti, %35.2 ile en yüksek oy oranına ulaşıyor. Ancak PİAR ve ORC anketlerinde bu oran %30 civarına geriliyor.

CHP, üç ankette de benzer oranlarda (%30.5–%32.5) destek buluyor. Ortalama oy oranı AK Parti ile neredeyse başa baş, bu da seçimin sonucunun küçük farklarla şekillenebileceğini düşündürüyor.

MHP, her üç ankette de barajı aşan bir performans sergiliyor ancak oy oranı kademeli olarak düşüşte. ORC anketinde %7.4 ile baraj sınırında görülüyor.

DEM Parti, özellikle GENAR anketinde %9.8 ile dikkat çekici bir seviyede. Diğer anketlerde biraz daha düşük seyretse de baraj sorunu görünmüyor.

İYİ Parti, barajın hemen altında veya sınırında geziniyor. Oy oranları %3.9 ila %5.1 arasında değişiyor ve bu da partinin kritik eşikte olduğunu gösteriyor.

Zafer Partisi, PİAR ve ORC anketlerinde %4'ün üzerinde görünerek yeni seçmen tabanına ulaşma potansiyelini yansıtıyor. GENAR ise partiyi daha düşük bir oranda gösteriyor (%3.2).

Yeniden Refah Partisi tüm anketlerde %3'ün üzerinde oy alıyor.