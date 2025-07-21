ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 13:21
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 16:45
1 dk Okuma

Üç araştırma şirketine göre partilerin oy oranı

CHP tarafından sıkça erken seçim çağrısı yapılsa da henüz ufukta bir seçim görünmüyor. Ancak kamuoyu araştırma şirketleri partilere seçmen desteğini ortaya koyan anketleri her ay düzenli olarak yapıyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üç araştırma şirketine göre partilerin oy oranı

Kamuoyu araştırma şirketleri tarafından her ay düzenli olarak yapılan seçim anketlerinde AKP ile CHP arasındaki fark dikkat çekti. GENAR'ın yaptığı ankette AKP önde çıkarken, ORC ve PİAR tarafından yapılan anketlerde CHP ön sırada yer aldı.

Görseli Büyüt

GENAR araştırmasına göre AK Parti, %35.2 ile en yüksek oy oranına ulaşıyor. Ancak PİAR ve ORC anketlerinde bu oran %30 civarına geriliyor.

Görseli Büyüt

CHP, üç ankette de benzer oranlarda (%30.5–%32.5) destek buluyor. Ortalama oy oranı AK Parti ile neredeyse başa baş, bu da seçimin sonucunun küçük farklarla şekillenebileceğini düşündürüyor.

Görseli Büyüt

MHP, her üç ankette de barajı aşan bir performans sergiliyor ancak oy oranı kademeli olarak düşüşte. ORC anketinde %7.4 ile baraj sınırında görülüyor.

Görseli Büyüt

DEM Parti, özellikle GENAR anketinde %9.8 ile dikkat çekici bir seviyede. Diğer anketlerde biraz daha düşük seyretse de baraj sorunu görünmüyor.

Görseli Büyüt

İYİ Parti, barajın hemen altında veya sınırında geziniyor. Oy oranları %3.9 ila %5.1 arasında değişiyor ve bu da partinin kritik eşikte olduğunu gösteriyor.

Görseli Büyüt

Zafer Partisi, PİAR ve ORC anketlerinde %4'ün üzerinde görünerek yeni seçmen tabanına ulaşma potansiyelini yansıtıyor. GENAR ise partiyi daha düşük bir oranda gösteriyor (%3.2).

Görseli Büyüt

Yeniden Refah Partisi tüm anketlerde %3'ün üzerinde oy alıyor.

Görseli Büyüt

TİP’in oy oranı tüm anketlerde %2'nin altında kalıyor. Partiye desteğin küçük de olsa sabit bir destek düzeyi haline geldiği görülüyor

Görseli Büyüt
Haber Yeri
İstanbul
seçim CHP AKP dem parti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git