UAEA: İran Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon seviyelerinde artış yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, İranlı yetkililerin, İsrail’in ülkeye düzenlediği saldırılar sonrasında, Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmadığını ve hedef alınan Natanz tesisinde radyasyon seviyelerinde herhangi artış gözlemlenmediğini bildirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, Grossi, UAEA’nın, İran’daki “son derece endişe verici durumu” yakından takip ettiğini vurgulayarak, “UAEA, Natanz tesisinin hedefler arasında olduğunu doğrulayabilir. UAEA, radyasyon seviyeleri konusunda İranlı yetkililerle temas halinde. Ayrıca ülkedeki müfettişlerimizle de temas halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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Başkan Grossi, İranlı yetkililerle yapılan ilave temaslarda, İsfahan Nükleer Tesisi’nin etkilenmediğinin de doğrulandığını belirtti.

UAEA’dan yapılan başka bir paylaşıma göre, Grossi, İranlı yetkililerle kurduğu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, “Şu an itibarıyla Fordow Yakıt Zenginleştirme Tesisi etkilenmemiştir” ifadesini kullandı.

İsrail’in İran’a saldırıları İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetmişti. İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken, çok sayıda sivil de yaşamını yitirdi.

(VC)