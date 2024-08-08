UAD: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulundu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Türkiye'nin müdahillik bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Yazılı açıklama yapan UAD, Türkiye'nin, Divan Statüsü'nün 63. maddesi uyarınca, "davaya taraf olan Devletler dışındaki Devletlerin taraf olduğu bir sözleşmenin yorumlanması söz konusu olduğunda, bu Devletlerin her biri davaya müdahil olma hakkına sahiptir" hükmü uyarınca müdahillik bildiriminin yapıldığını duyurdu.

Türkiye’nin, Soykırım Sözleşmesi'nin I, II, III, IV, V ve VI. maddelerinin doğru bir şekilde yorumlanmasına yönelik beyanlar sunduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'nin ayrıca "Statü'nün 62. Maddesi uyarınca müdahil olma izni talebinde bulunma hakkını saklı tutar" ifadesini kullandığı bilgisine yer verildi.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimini dün UAD yazmanlığına iletmişti.

Türkiye, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın açtığı "soykırım" davasında ek ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 24 Mayıs’ta açıkladı, İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonları da içeren tüm eylemleri derhal durdurmasını emretti.

Güney Afrika'nın iddiaları Güney Afrika, İsrail'i, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni üç şekilde ihlal etmekle suçluyor. İlk olarak, İsrail’in, Gazze'de yürüttüğü operasyonlarda, aynı ulusa, ırka ve dine mensup Gazze halkına karşı soykırım maksadıyla öldürme, ciddi surette bedensel veya zihinsel zarar verme güdüsüyle hareket ettiğini ve Gazzelilerin yaşam şartlarını, fiziksel varlığını ortadan kaldıracak şekilde kasten değiştirdiğini iddia ediyor. Güney Afrika'nın 84 sayfalık başvurusunda ikinci olarak, İsrail'in soykırımı önlemede başarısız olduğu ifade ediliyor. Son olarak, Güney Afrika, İsrail'in soykırımı teşvik eden yetkilileri cezalandırmadığına işaret ediyor.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)