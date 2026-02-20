ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 20.02.2026 11:15 20 Şubat 2026 11:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.02.2026 11:20 20 Şubat 2026 11:20
Okuma Okuma:  2 dakika

U2’dan yeni mini albüm: Keşke burada olmasaydık

Bono: “Bu EP bekleyemezdi, şarkılar dünyaya gelmek için sabırsızdı. Bunlar meydan okumanın ve hayal kırıklığının şarkıları.”

BİA Haber Merkezi

U2’dan yeni mini albüm: Keşke burada olmasaydık
"Days of Ash" albümünün kapağı.

1976 yılında kurulan İrlandalı rock grubu U2, Kül Çarşambası’nda (Hıristiyan takviminde daha sade, içe dönük ve hazırlık niteliğinde bir dönemin kapısını açan sembolik gün) altı parçalık yeni EP’si (mini albüm) Days of Ash’i (Kül Zamanları) yayınladı.

EP’ye ait altı video da dinleyicilerle paylaşıldı.

2026’nın sonlarına doğru yayınlanması planlanan yeni albüm öncesinde çıkan EP, beş şarkı ve bir şiirden oluşuyor. Çalışmada “American Obituary”, “The Tears Of Things”, “Song Of The Future”, “Wildpeace”, “One Life At A Time” ve “Yours Eternally” (ft. Ed Sheeran & Taras Topolia) yer alıyor.

Grup tarafından yapılan açıklamaya göre EP, dünyadaki güncel gelişmelere yanıt niteliği taşıyor ve özgürlük mücadelesinin ön saflarında yer alan kişilerden ilham alıyor.

İnsan hikâyeleri

Beş şarkının dördü belirli insanların hikâyelerine odaklanıyor: Hayatını kaybeden bir anne, bir baba ve genç bir kadın ile ülkesinin özgürlüğü için savaşan bir asker.

Grup üyelerinden Bono, son bir yılı şu sözlerle değerlendirdi:

Dördümüzün yeniden stüdyoda bir araya gelmesi önemliydi. Days of Ash’te yer alan şarkılar, yılın ilerleyen döneminde yayınlamayı planladığımız albümdeki parçalardan tema ve atmosfer bakımından ayrışıyor. Bu EP bekleyemezdi, şarkılar dünyaya gelmek için sabırsızdı. Bunlar meydan okumanın ve hayal kırıklığının şarkıları.

Bono ve Larry’nin açıklamalarının tamamı ile Edge ve Adam’ın değerlendirmeleri, grubun dergisi Propaganda’nın 40. yıla özel 52 sayfalık dijital sayısında yer aldı.

EP’nin yayınlanışı da bu özel sayı ile birlikte duyuruldu. (TY)

İstanbul
u2 Days of Ash yeni albüm bono
