TV reklamlarındaki düşüş yüzde 50'ye yaklaştı

Bazı bazı TV kanallarının dizilerin yeni bölümlerinin yayımlanmaması, televizyon sektöründe uzun süredir reklam gelirlerinin düşüşüne bağlı olarak ekonomik sorunların konuşulmasına yol açtı.

Artan yapım maliyetleri ve azalan reklam gelirleri, kanalların yayın planlarını da etkilemeye başladı.

Yayın iptalleriyle gün yüzüne çıkan gelişmelerin ardından gözler, dizilerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan televizyon reklamlarına çevrilmiş durumda.

Medya Takip Merkezi, televizyon sektöründeki ekonomik daralmanın reklam yayınlarına etkisini son iki yıllık reklam verisi üzerinden araştırdı.

Dizi yayınlayan yedi ana akım kanalın (ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve Kanal 7) 10 Ekim–9 Kasım dönemine ait 2025 ve 2026 reklam verilerini karşılaştırdı.

Firmaların kısa reklamlara yöneldiğini gösteren araştırma sonuçları reklam yayınlarının sayı ve süre olarak azaldığını, finans ve inşaat reklamlarında ise ciddi bir artış yaşandığını gösteriyor.

Marka reklamları yüzde 39, kamu spotları yüzde 83 azaldı

Araştırma sonuçları, televizyon reklamlarının hem sayı hem de süre açısından önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

Geçen yıl 2 bin 80 olan reklam kaydı bu yıl 1787'ye geriledi. Reklam yayın sayısı yüzde 39 düşüşle 55 bin 855'ten 34 bin 34'e inerken toplam yayın süresi yüzde 49 azalarak 196 saate düştü.

İncelenen yedi kanalın tamamında reklam yayın sayısı azalırken en büyük gerileme yüzde 42 ile TRT 1'de yaşandı. Show TV ise yüzde 34 ile düşüşün en sınırlı kaldığı kanal oldu. Benzer bir tablo kamu spotlarında da görüldü. Geçen yıl 717 kez yayımlanan kamu spotlarının yayın sayısı yüzde 83 azalarak 123'e geriledi.

Finans ve inşaat reklamları artarken kozmetik ve otomobil geriledi

Reklam ve tekrar sayısında ticaret ve gıda sektörleri her iki yılda da ilk iki sıradaki yerini korurken, finans sektörü 2026’da reklam yayın sayısını artırarak iletişim teknolojilerini geride bırakıp listede üçüncü sıraya yükseldi.

Ticaret sektörü, yüzde 29'luk düşüşe rağmen 11 bin 3 reklam yayınıyla ilk sıradaki yerini korudu. Gıda sektöründe reklam yayın sayısı yüzde 40, iletişim teknolojilerinde ise yüzde 48 azaldı.

Ancak her sektörde aynı yönde bir değişim yaşanmadı. İnşaat ve emlak reklamlarında yüzde 86, finans reklamlarında ise yüzde 14 artış kaydedildi. Buna karşılık kişisel bakımda yüzde 99, yayıncılıkta yüzde 92 ve otomotivde yüzde 91'e ulaşan düşüşler yaşandı.

15 saniye ve altı reklamların oranı yüzde 54'e yükseldi

Reklam yayın sayısındaki düşüşe sürelerdeki değişim de eşlik etti. Geçen yıl yayımlanan her üç reklamdan yaklaşık biri 15 saniye veya daha kısayken bu yıl kısa reklamların toplam yayınlar içindeki payı yüzde 54'e yükseldi. Buna karşılık 16–30 saniyelik reklamların payı yüzde 42'den yüzde 29'a, 30 saniyeden uzun reklamların payı ise yüzde 27'den yüzde 17'ye geriledi.

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(HA)