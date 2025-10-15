Tuzla’da bakımı yapılan gemide patlama: 1 işçi öldü

İstanbul’un Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren Torlak Tersanesi’nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Aydıntepe Mahallesi’ndeki özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpünün patladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

(TY)