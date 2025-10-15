ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 15:50
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 16:25
1 dk Okuma

Tuzla’da bakımı yapılan gemide patlama: 1 işçi öldü

Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen dört işçi de hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuzla’da bakımı yapılan gemide patlama: 1 işçi öldü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren Torlak Tersanesi’nde tadilat için havuza çekilen gemide, karbondioksit tüpünün bakım onarımı esnasında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamanın ardından çıkan gazdan etkilenen 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Aydıntepe Mahallesi’ndeki özel bir tersanede, gemi bakım çalışmaları sırasında karbondioksit tüpünün patladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemede patlama sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği, 4 işçinin de yaralandığı tespit edilmiştir. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
patlama Tuzla tersane iş cinayeti
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git