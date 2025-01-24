Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede "Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu Mevkiinde, özel bir şirkete ait olan personel servisi şarampole yuvarlanmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır toplam 14 vatandaşımız da yaralanmış olup, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

(HA)