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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 10:51
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 10:54
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Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: Halis Akyıldız / AA

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 14 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede "Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu Mevkiinde, özel bir şirkete ait olan personel servisi şarampole yuvarlanmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır toplam 14 vatandaşımız da yaralanmış olup, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
trafik/servis kazaları
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