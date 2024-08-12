Tuzla'da iki işçinin öldüğü inşaatın müteahhidi için tutuklama talebi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir inşaatta dün (11 Ağustos) meydana gelen göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak, aralarında inşaatın müteahhidinin de bulunduğu beş kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, son olarak bugün gözaltına alınan müteahhit için savcı, tutuklama talebinde bulundu.

Savcı, diğer şüphelilere ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Ne olmuştu? Tepeören Mahallesi'nde özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte, çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından, kepçe ve kırıcı operatörlerinin de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alınmıştı. İnşaatın müteahhidi M.Z.V. ise bugün “yakalanarak” gözaltına alındı.

(NK)