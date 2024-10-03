Tuzla'da çatışma: Bir polis yaralandı, arandığı söylenen bir kişi öldürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde bir konuta düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.

Emniyetin açıklamasına göre, çatışmada bir polis memuru "ağır yaralandı", hastaneye kaldırılan görevlinin "hayati tehlikesi devam ediyor".

Polis Özel Harekat unsurlarının sürdürdüğü operasyonda, arandığı söylenen E. E. adındaki kişi öldürüldü. F.İ. ve Ç.G. adındaki kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, öldürülen E. E. ve yakalanan Ç.G ve F. İ.'ye yönelik sorgulamada, çeşitili suçlardan aranmakta oldukları tespit edildi.

Operasyon yapılan konuttaki aramalarda da biri otomatik üç tabanca, fişekleri ve "bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği" açıklandı.

Yakalanan kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

(AEK)