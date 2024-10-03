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Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 23:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2024 00:32
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İSTANBUL EMNİYETİNİN AÇIKLAMASI

Tuzla'da çatışma: Bir polis yaralandı, arandığı söylenen bir kişi öldürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü akşam üzeri Tuzla, Tepeören Mahallesinde "aranan şahıslara" yönelik olarak bir konuta düzenlenen operasyonda "açılan ateş sonucu bir polis memurunun ağır yaralandığını", çıkan çatışmada E. E. adlı kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tuzla'da çatışma: Bir polis yaralandı, arandığı söylenen bir kişi öldürüldü
Tuzla'da operasyona katılan ekipler/videodan kayıt

İstanbul Emniyet Müdürlüğündan yapılan açıklamaya göre, Tuzla ilçesi Tepeören Mahallesinde bir konuta düzenlenen operasyonda çatışma çıktı.

Emniyetin açıklamasına göre, çatışmada bir polis memuru "ağır yaralandı", hastaneye kaldırılan görevlinin "hayati tehlikesi devam ediyor".

Polis Özel Harekat unsurlarının sürdürdüğü operasyonda, arandığı söylenen E. E. adındaki kişi öldürüldü. F.İ. ve Ç.G. adındaki kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, öldürülen E. E. ve yakalanan Ç.G ve F. İ.'ye  yönelik sorgulamada, çeşitili suçlardan aranmakta oldukları tespit edildi.

Operasyon yapılan konuttaki aramalarda da biri otomatik üç tabanca, fişekleri ve "bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği" açıklandı.

Yakalanan kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü  belirtildi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat
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