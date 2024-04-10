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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2024 21:10
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2024 22:56
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Tuzla Belediyesi AKP'den CHP'ye geçerken güvenlik kamera kayıtları yok oldu

31 Mart'ta AKP'den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nde, güvenlik kamera kayıtları yeni yönetimden kaçırıldı. Kameraların arşiv kayıtlarının bulunduğu diskler kaybedildi. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Tuzla Belediyesi AKP'den CHP'ye geçerken güvenlik kamera kayıtları yok oldu
Tuzla İlçe Belediye Başkanlık binası

Yerel yönetim seçimlerinde AKP'nin kaybettiği belediyelerden kamuya ait taşınırların kaçırılması, taşınmazların satılması, kasaların boşaltılması vakalarına Tuzla Belediyesi güvenlik kamera kayıtlarını yok ederek katıldı. 

CHP’den Eren Ali Bingöl'ün başkanlık seçimini kazandığı belediyede AKP yönetimi döneminden  tüm kamera kayıtlarının bulunduğu diskin yok olduğu anlaşıldı. 

Olayı Halk TV'de katıldığı programda Tuzla Belediye Başkanı şöyle anlattı: 

“Güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Seçimden sonra bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı da 3 Nisan’da değiştirilmiş. Elimizde hiçbir kayıt yok. Teftiş Kurulu bu konuda rapor hazırlayacak, hazırlanan rapor doğrultusunda da hukuki haklar kullanılacak.”

CHP'nin devraldığı Tuzla Belediyesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken, Tuzla'nın nüfusu yüzde 16,2 artış hızıyla 293 bin 604 olmuştu. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Tuzla’da kaybeden AKP'li Belediye Başkanı Şadi Yazıcı  2019 yerel seçimlerinde  yüzde 50,52 oyla ilçe belediye başkanlığını kazanmış, CHP ise  yüzde 46,22 oy oranıyla seçimlerde ikinci parti olmuştu. 

AKP’nin kuruluş çalışmalarında da yer alan Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak 7 yıl AKP Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü. 

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AKP’den Tuzla belediye başkan adayı olan Şadi Yazıcı, 2024’te Eren Ali Bingöl tarafından koltuğundan indirilinceye kadar 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde peşpeşe belediye başkanı seçilmişti

1971 Erzurum doğumlu Yazıcı, siyasete atılana kadar 1997'de kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi’de tıp doktoru ve özel hastane yöneticisi olarak çalışmıştı. 

(AEK)

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