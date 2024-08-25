Tuz Gölü'nde bu yıl toplu flamingo ölümü olmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’deki flamingo popülasyonunun devamlılığı için Tuz Gölü’ndeki üreme kolonilerinin korunması çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 2022'de başlatılan kuyu açma projesi sayesinde flamingo yavrularının susuzlukla mücadele ettiği dönemlerde 4 kilometrelik boru hattından ‘kreş2 olarak bilinen yavru alanlarına güneş enerjisinden faydalanan motopomplarla su takviyesi yapıldı.

Özellikle sıcaklığın yükseldiği ve susuzluğun arttığı temmuz ayında saha personelleri bölgeyi taradı. İki yıldır uygulanan proje sayesinde bu yıl susuzluğa bağlı toplu yavru ölümleri yaşanmadı.

Kuluçka sürelerini tamamladıktan sonra Tuz Gölü’ndeki üreme alanlarından Konya Kanalı'na beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor.

“Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yıl ‘kreş’ olarak bilinen bölgede 4 bin 300 flamingo yavrusu tespit edildiğini açıkladı.

Bölgenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, “Anadolu’nun en nazlı misafirleri bize emanet. Kuyu açıp, 4 kilometrelik boru hattı çektik, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne su getirdik. Sonra gün gün izledik. Flamingo yavrularına gözümüz gibi baktık. Bu yıl 4 bin 300 misafirimizi uğurluyoruz” dedi.

“4 yıl önce, toplu ölümlerin yaşandığı dönemde su bulamamışlardı”

Proje koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş da açıklamasında flamingoların tıpkı insanlar gibi ‘kreş’ şeklinde yavrularını büyüttüklerini, burada birkaç yetişkin flamingo bulunduğunu anlattı.

Karataş, şunları kaydetti:

“Diğerleri avlanırken bazı erginler yavruların başlarında durup onları yönlendiriyor, su veya besin konusunda yardımcı oluyor. O yüzden yuvadan çıkan, artık yürümeye başlayan yavrular eski yıllarda Konya Kanalı ağzındaki üreme bölgesine gidiyordu. Ama 4 yıl önce, toplu ölümlerin yaşandığı dönemde, su bulamamışlardı. Civardaki yerlerden de su arar hale gelmişlerdi. Çünkü ölen hayvanları çok geniş bir alanda bulmuştuk.”

Bu proje sayesinde bu yıl bölgede toplu ölüm yaşanmadığına dikkati çeken Karataş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yoğun gayretleriyle son yıllarda flamingoların hepsinin ölmeden uçurulduğunu bildirdi.

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(VC)