TÜVTÜRK'te darp edilen polis yaşamını yitirdi, Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara’da bir araç muayene istasyonunda yaşanan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin’in yaşamını yitirdiği olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık, olayla ilgili olarak 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirildiğini, ilgili firma tarafından ise iç denetim uzmanlarının sürece dahil edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, TÜVTÜRK Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu’nda yaşanan ve polis memuru Melih Okan Keskin’in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili kamuoyuna bilgi verildi.

Açıklamada, 2 Şubat tarihinde araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru Keskin’in 6 Şubat’ta yaşamını yitirmesiyle kamuoyunun gündemine gelen bu elim olayın, toplumun tüm kesimlerinde derin bir üzüntü yarattığı vurgulandı.

"Süreç titizlikle yürütülüyor"

AA'nın haberine göre, Bakanlığın hızlıca harekete geçildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımız tarafından sürecin tüm yönleriyle incelenmesi ve aydınlığa kavuşturulması amacıyla 2 başmüfettiş ve 3 denetçi görevlendirilmiştir. Ayrıca ilgili firma tarafından da iç denetim uzmanları sürece dahil edilmiştir. Yargıya intikal eden olayla ilgili adli süreç ise Adalet Bakanlığımız ve devletimizin ilgili kurumları tarafından hassasiyet ve titizlikle yürütülmektedir.”

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Bakanlık olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hizmet alabilmesi için gerekli tüm önlemleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Sürecin sonuna kadar yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildirir, hayatını kaybeden polis memurumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dileriz.”

Ne olmuştu?

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Melih Okan Keskin, pazartesi günü otomobilini rutin muayeneden geçirmek üzere Ankara’daki araç muayene istasyonuna gitti. İddiaya göre Keskin ile istasyon çalışanları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında polis memuru Keskin’in istasyon çalışanları tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Kavga sonrası fenalaşan Melih Okan Keskin, Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Keskin, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini üç gün sonra kaybetti.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında araç muayene istasyonunda görevli Y.K., S.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

