Tutuklu yedi belediye başkanı YENİ Parti’ye geçti

İstanbul’da yedi ilçenin tutuklu CHP’li belediye başkanları, YENİ Parti’ye geçtiklerini duyurdu.

Rıza Akpolat (Beşiktaş), Alaattin Köseler (Beykoz), Hasan Akgün (Büyükçekmece) ve Resul Emrah Şahan (Şişli) “Karanlık çöktü diye sorumluluğumuz değişmez” başlıklı bir açıklama yayımladı.

“Yurttaş değişim dedi. Bize yetki verdi, sorumluluk verdi” diyen belediye başkanları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenlerin kendilerine verdiği yetkiyi koruma sorumluluğu taşıdıklarını belirtti.

Belediye başkanları, tutukluluklarına ve yerel yönetimlere yönelik müdahalelere ilişkin değerlendirmelerinde, yaşananları iktidarın siyasi tercihlerinin sonucu olarak nitelendirdi.

Başkanlar, belediye yönetimlerine yönelik müdahalelerle siyasi partilerin iç işleyişine yönelik müdahaleleri aynı demokratik haklar çerçevesinde değerlendirdiklerini belirtti.

Siyasi mücadelelerine Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti’de devam edeceklerini belirten belediye başkanları, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizi milyonlarca yurttaşımız seçti. Bu oylar bir kişinin ya da bir makamın değil, 31 Mart'ta Türkiye'nin verdiği değişim kararının parçasıdır. O kararı geride bırakmadık; tutuklanan arkadaşlarımızı, görevinden uzaklaştırılan seçilmişleri, iradesine kayyum atanan yurttaşları da geride bırakmayacağız.

Türkiye siyasetinde bugün herkes bir tercih yapıyor. Kimi makamını korumayı seçti ve buna hizmet dedi. Biz seçmenimizin iradesini korumayı seçtik ve bunun bedelini özgürlüğümüzle ödüyoruz. Hangisinin hizmet olduğuna bu ülkenin insanı karar verecek. Mazbatamız sorumluluğumuzdur, karanlık çöktü diye bu değişmez. Kapılarımız kilitli, ama bu ülkenin önündeki yol açık.