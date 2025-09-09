ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 16:14
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 16:21
3 dk Okuma

FURKAN KARABAY 118 GÜNDÜR TUTUKLU

"Tutuklu yargılama eleştirel basını susturma aracına dönüştü"

17 uluslararası ve yerel basın örgütü, Türkiye'ye bir çağrı yaparak 118 gündür tutuklu olan Furkan Karabay’ın serbest bırakılmasını ve tüm suçlamaların düşürülmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
"Tutuklu yargılama eleştirel basını susturma aracına dönüştü"

Türkiye’den ve dünyadan 17 basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve basın meslek kurulu, 118 gündür hapis tutulan gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklu yargılanmasını şiddetle kınadı ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), IFEX, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Norveç Helsinki Komitesi, PEN Amerika, PEN İsveç, PEN Danimarka, PEN Norveç, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Uluslararası PEN imzacı oldukları açıklamada Karabay’ın davasının Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik geniş çaplı baskının çarpıcı bir örneği olduğunu ifade etti.

Kuruluşlar, Fatih Altaylı ile Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül’ün tutukluluklarını hatırlattı. “Her ne kadar bu suçlamalar doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olmasa da, bu vakalar, tutuklu yargılamanın eleştirel basını cezalandırmak ve susturmak amacıyla kötüye kullanıldığını açıkça gözler önüne seriyor” dedi.

Karabay’ın üç aydır tutuklu kalmasını ölçüsüz ve cezalandırmaya yönelik bir uygulama olarak gördüklerini belirten kuruluşlar yaptıkları açıklamada “Gazetecilik faaliyetleri ve eleştirel yorumlar suç olarak değerlendirilemez. Haberciliğin ‘hedef gösterme’ gibi suçlarla eş tutulması son derece tehlikeli bir çarpıtmadır” ifadelerine yer verdi.

Karabay’ın serbest bırakılmasını ve tüm suçlamaların düşürülmesini talep etti. Ayrıca yetkililere, muğlak yasal düzenlemeleri gazetecileri cezalandırmak için kullanmayı bırakma ve hala cezaevinde bulunan 17 gazeteciyi de serbest bırakma çağrısı yaptı.

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
5 Eylül 2025

Furkan Karabay’ın tutukluluğu

İstanbul’daki 15 Mayıs’ta evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı ve aynı gün cezaevine gönderildi. 15 Mayıs'tan bu yana avukatlarının yaptığı tüm tahliye talepleri “kaçma ihtimali olduğu” gerekçesiyle reddedildi.

İddianamesi tutuklandıktan 114 gün sonra 5 Eylül’de hazırlandı. “Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Suçlamalar, Karabay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmalarda görev alan yargı mensuplarının isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanmasına dayanıyor. Savcılık, Karabay’ın yargı mensuplarını “hedef gösterdiği” görüşünde. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ise Karabay’ın, bir yetkilinin sağlık durumuna ilişkin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki açıklamasını hatırlatmasına dayandırılıyor. Karabay tüm bilgilerin kamuya açık olduğunu vurgulayarak suçlamaları reddetti.

Karabay, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle daha önce de hedef alındı. MapMF, 2024 başından bu yana Karabay’a yönelik beş ayrı vakayı belgeledi. Nisan 2025’te de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile üyelerinin şikayetiyle açılan dava sonucunda Karabay, bir YouTube programındaki yorumları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla iki yılı aşkın hapis cezası almış, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Karabay daha önce de mevcut suçlamalara benzer iddialarla iki kez hapse girdi. Aralık 2023’te yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin bir haberinin ardından gözaltına alınan gazeteci, Ocak 2024’e kadar cezaevinde kalmıştı. Kasım 2024’te ise muhalif bir belediye başkanının tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanıp aynı ay serbest bırakılmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
furkan karabay tutuklu gazeteciler gazeteci yargılamaları
ilgili haberler
Rojnameger Furkan Karabay hat desteserkirin
15 Gulan 2025
/haber/rojnameger-furkan-karabay-hat-desteserkirin-307452
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
18 Kasım 2024
/haber/gazeteci-furkan-karabay-hakkinda-tahliye-karari-301919
Furkan Karabay 68 gündür cezaevinde, iddianame hâlâ yok
23 Temmuz 2025
/haber/furkan-karabay-68-gundur-cezaevinde-iddianame-hala-yok-309723
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
15 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-307450
Gazeteci Furkan Karabay'a yeni dava
13 Şubat 2025
/haber/gazeteci-furkan-karabay-a-yeni-dava-304509
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi
8 Ocak 2024
/haber/tutuklu-gazeteci-furkan-karabay-tahliye-edildi-290261
Savcı, gazeteciler Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında hapis istedi
23 Ocak 2024
/haber/savci-gazeteciler-faruk-eren-ve-furkan-karabay-hakkinda-hapis-istedi-290931
Furkan Karabay: Çeteler, mafyalar için çalışmıyorum gazetecilik yapıyorum
27 Mayıs 2025
/haber/furkan-karabay-ceteler-mafyalar-icin-calismiyorum-gazetecilik-yapiyorum-307827
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
5 Eylül 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-furkan-karabayin-15-yila-kadar-hapsi-isteniyor-311210
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
9 Kasım 2024
/haber/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-301623
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Rojnameger Furkan Karabay hat desteserkirin
15 Gulan 2025
/haber/rojnameger-furkan-karabay-hat-desteserkirin-307452
Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı
18 Kasım 2024
/haber/gazeteci-furkan-karabay-hakkinda-tahliye-karari-301919
Furkan Karabay 68 gündür cezaevinde, iddianame hâlâ yok
23 Temmuz 2025
/haber/furkan-karabay-68-gundur-cezaevinde-iddianame-hala-yok-309723
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
15 Mayıs 2025
/haber/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-307450
Gazeteci Furkan Karabay'a yeni dava
13 Şubat 2025
/haber/gazeteci-furkan-karabay-a-yeni-dava-304509
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi
8 Ocak 2024
/haber/tutuklu-gazeteci-furkan-karabay-tahliye-edildi-290261
Savcı, gazeteciler Faruk Eren ve Furkan Karabay hakkında hapis istedi
23 Ocak 2024
/haber/savci-gazeteciler-faruk-eren-ve-furkan-karabay-hakkinda-hapis-istedi-290931
Furkan Karabay: Çeteler, mafyalar için çalışmıyorum gazetecilik yapıyorum
27 Mayıs 2025
/haber/furkan-karabay-ceteler-mafyalar-icin-calismiyorum-gazetecilik-yapiyorum-307827
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
5 Eylül 2025
/haber/tutuklu-gazeteci-furkan-karabayin-15-yila-kadar-hapsi-isteniyor-311210
Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı
9 Kasım 2024
/haber/gazeteci-furkan-karabay-tutuklandi-301623
Sayfa Başına Git