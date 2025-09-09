"Tutuklu yargılama eleştirel basını susturma aracına dönüştü"

Türkiye’den ve dünyadan 17 basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve basın meslek kurulu, 118 gündür hapis tutulan gazeteci Furkan Karabay’ın tutuklu yargılanmasını şiddetle kınadı ve derhal serbest bırakılmasını istedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Güney Doğu Avrupa Medya Örgütü (SEEMO), IFEX, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Norveç Helsinki Komitesi, PEN Amerika, PEN İsveç, PEN Danimarka, PEN Norveç, Punto24 Bağımsız Gazetecilik Derneği (P24), Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Uluslararası PEN imzacı oldukları açıklamada Karabay’ın davasının Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik geniş çaplı baskının çarpıcı bir örneği olduğunu ifade etti.

Kuruluşlar, Fatih Altaylı ile Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz ve Elif Akgül’ün tutukluluklarını hatırlattı. “Her ne kadar bu suçlamalar doğrudan gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olmasa da, bu vakalar, tutuklu yargılamanın eleştirel basını cezalandırmak ve susturmak amacıyla kötüye kullanıldığını açıkça gözler önüne seriyor” dedi.

Karabay’ın üç aydır tutuklu kalmasını ölçüsüz ve cezalandırmaya yönelik bir uygulama olarak gördüklerini belirten kuruluşlar yaptıkları açıklamada “Gazetecilik faaliyetleri ve eleştirel yorumlar suç olarak değerlendirilemez. Haberciliğin ‘hedef gösterme’ gibi suçlarla eş tutulması son derece tehlikeli bir çarpıtmadır” ifadelerine yer verdi.

Karabay’ın serbest bırakılmasını ve tüm suçlamaların düşürülmesini talep etti. Ayrıca yetkililere, muğlak yasal düzenlemeleri gazetecileri cezalandırmak için kullanmayı bırakma ve hala cezaevinde bulunan 17 gazeteciyi de serbest bırakma çağrısı yaptı.

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Furkan Karabay’ın tutukluluğu İstanbul’daki 15 Mayıs’ta evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı ve aynı gün cezaevine gönderildi. 15 Mayıs'tan bu yana avukatlarının yaptığı tüm tahliye talepleri “kaçma ihtimali olduğu” gerekçesiyle reddedildi. İddianamesi tutuklandıktan 114 gün sonra 5 Eylül’de hazırlandı. “Terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yöneltildi. Suçlamalar, Karabay’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmalarda görev alan yargı mensuplarının isim ve fotoğraflarını haberlerinde kullanmasına dayanıyor. Savcılık, Karabay’ın yargı mensuplarını “hedef gösterdiği” görüşünde. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması ise Karabay’ın, bir yetkilinin sağlık durumuna ilişkin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki açıklamasını hatırlatmasına dayandırılıyor. Karabay tüm bilgilerin kamuya açık olduğunu vurgulayarak suçlamaları reddetti. Karabay, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle daha önce de hedef alındı. MapMF, 2024 başından bu yana Karabay’a yönelik beş ayrı vakayı belgeledi. Nisan 2025’te de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile üyelerinin şikayetiyle açılan dava sonucunda Karabay, bir YouTube programındaki yorumları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “iftira” suçlamalarıyla iki yılı aşkın hapis cezası almış, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Karabay daha önce de mevcut suçlamalara benzer iddialarla iki kez hapse girdi. Aralık 2023’te yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin bir haberinin ardından gözaltına alınan gazeteci, Ocak 2024’e kadar cezaevinde kalmıştı. Kasım 2024’te ise muhalif bir belediye başkanının tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanıp aynı ay serbest bırakılmıştı.

(HA)