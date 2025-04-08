Tutuklu Ümit Özdağ için 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cazalandırılması isteniyor.

Hakkındaki iddianame Özdağ'ı esasen 30 Haziran-3 Temmuz 2024 günlerinde Kayseri'de Suriyeli göçmenlerin ev ve işyerleriyle can güvenliklerine yönelik kitlesel saldırıları sosyal medya paylaşımlarıyla tahrik etmekle suçluyor.

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Suriyelilere saldırılar yerel medyaya nasıl yansıdı?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü "ihbar eden" olarak yer alıyor.

İddianamede, Özdağ'ın sosyal medya hesabından farklı tarihlerde 34 paylaşımda, yetkili makamlarca yalanlandığı iddia edilen "Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı" ileri sürüldü.

"Kayseri'deki protestolara katılanlar paylaşımlardan etkilendi"

İddianamede, "Kayseri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce 21 Ocak'ta hazırlanan raporda 30 Haziran-3 Temmuz 2024 arasında Kayseri'de meydana gelen olaylarda, yaklaşık 15 bin 100 kişinin protestolara katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet-işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, 25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı ve olaylara katılan kişilerin Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği" belirtildi.

Kayseri’de Suriyelilere saldırı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturmanın şüphelisi Oğuzhan Kumpınar tarafından çekilen videonun, Özdağ'ın resmi X hesabından paylaşıldığı ifade edildi.

Özdağ savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savundu.

Özdağ paylaşımlarının "halkı kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte" olmasıyla suçlanıyor

İddianamede, Özdağ'ın paylaşımlarının birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu ve "Bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" ileri sürüldü.



İddianame, Özdağ'ın paylaşımlarının Kayseri'de meydana gelen olayların oluşumunda etkili olduğunu ve suçun "somut tehlike" unsurunun da gerçekleştiğini, 18 Ağustos-24 Aralık 2024 tarihlerinde de ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikteki paylaşımlarına devam ettiği, üzerine atılı suçu işlediği hususunda yeterli suç şüphesinin bulunduğunu ileri sürdü.

Cumhurbaşkanına hakaret

İddianamede, Özdağ hakkında partisinin il başkanları istişare toplantısında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da iddianame düzenlendiği hatırlatıldı.



Sonuç olarak,Özdağ'ın, basın ve yayın yoluyla zincirleme şekilde "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(AEK)