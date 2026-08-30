Tutuklu siyasetçi Oya Tekin’den EŞİK’e mesaj: Eşitlik mücadelesine devam

Silivri Cezaevi’nde tutulan Seyhan Belediye Başkanı ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü Oya Tekin, tutukluluğunun 15. ayında EŞİK Platformu’na bir dayanışma mesajı gönderdi.

Hayatı boyunca insan hakları, adalet ve eşitlik mücadelesi verdiğini belirten Tekin, mesajında maruz kaldığı hukuki sürece rağmen inancını ve kararlılığını kaybetmediğini vurguladı.

Silivri Cezaevi’nden dayanışma mesajını ileten Oya Tekin, şöyle dedi:

"Hayatım boyunca hukuka inandım, hukuk devleti ve insan hakları, eşitlik mücadelesi verdim. On beş aydır Silivri’de mücadeleme devam ediyorum. Hakkımda verilen karar, gerçeklerin ortada olduğu böylesi bir dönemde hukuka olan, hukukun eşit uygulanmasına olan inancımı ve mücadelemi azaltmayacak, eksiltmeyecektir."

EŞİK: Birlikte mücadele ediyoruz

Oya Tekin’in mesajının kendilerine ulaşmasının ardından açıklama yapan EŞİK Platformu, Tekin’e selam ve dayanışma dileklerini iletti. Tekin’in sözlerinin zor zamanlarda dahi hukuk ve eşitlik mücadelesine sahip çıkmanın önemini hatırlattığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EŞİK, açıklamasını "Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, mücadelemizi azaltmayacağız, eksiltmeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

(EMK)