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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 18:01 30 Ağustos 2026 18:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 18:05 30 Ağustos 2026 18:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklu siyasetçi Oya Tekin’den EŞİK’e mesaj: Eşitlik mücadelesine devam

Hayatı boyunca insan hakları, adalet ve eşitlik mücadelesi verdiğini belirten Tekin, mesajında maruz kaldığı hukuki sürece rağmen inancını ve kararlılığını kaybetmediğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklu siyasetçi Oya Tekin’den EŞİK’e mesaj: Eşitlik mücadelesine devam
*Oya Tekin
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Silivri Cezaevi’nde tutulan Seyhan Belediye Başkanı ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) gönüllüsü Oya Tekin, tutukluluğunun 15. ayında EŞİK Platformu’na bir dayanışma mesajı gönderdi.

Hayatı boyunca insan hakları, adalet ve eşitlik mücadelesi verdiğini belirten Tekin, mesajında maruz kaldığı hukuki sürece rağmen inancını ve kararlılığını kaybetmediğini vurguladı.

Silivri Cezaevi’nden dayanışma mesajını ileten Oya Tekin, şöyle dedi:

"Hayatım boyunca hukuka inandım, hukuk devleti ve insan hakları, eşitlik mücadelesi verdim. On beş aydır Silivri’de mücadeleme devam ediyorum. Hakkımda verilen karar, gerçeklerin ortada olduğu böylesi bir dönemde hukuka olan, hukukun eşit uygulanmasına olan inancımı ve mücadelemi azaltmayacak, eksiltmeyecektir."

EŞİK: Birlikte mücadele ediyoruz

Oya Tekin’in mesajının kendilerine ulaşmasının ardından açıklama yapan EŞİK Platformu, Tekin’e selam ve dayanışma dileklerini iletti. Tekin’in sözlerinin zor zamanlarda dahi hukuk ve eşitlik mücadelesine sahip çıkmanın önemini hatırlattığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EŞİK, açıklamasını "Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, mücadelemizi azaltmayacağız, eksiltmeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
oya tekin İBB ekrem imamoğlu adana seyhan belediyesi
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