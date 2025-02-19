Tutuklu sendikacı Mehmet Türkmen: Hep beraber başaracağız

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde işçilerin düşük ücret dayatmasına karşı başlattığı direnişin yasaklanmasının ardından ikinci kez gözaltına alınarak tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, cezaevinden mücadele çağrısı yaptı.

Antep’te tekstil işçilerinin örgütlendiği Birleşik Tekstil, Deri ve Deri İşçileri Sendikası’nın (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 17 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Türkmen, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında, haksız tutuklamaya karşı büyüyen kamuoyu tepkisinden haberdar olduğunu belirterek, dayanışma gösteren herkese teşekkür etti.

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda Türkmen, şunları söyledi:

"Bu hukuksuzluk elbet son bulacak. Bunu hep beraber başaracağız."

Türkmen, Başpınar’da direnen işçilerin her türlü zorluğa rağmen birlikte mücadele etmeye devam ettiğini vurguladı:

"Başpınar işçileri ilk günden beri, yağan yağmurun, karın altında 'bize bir çatı lazım' diyorlardı. O çatı BİRTEK-SEN'dir."

Son olarak, sendikanın mücadele ruhuyla büyütülmesi gerektiğini belirterek, herkesi örgütlenmeye çağırdı:

"Şimdi işçilerin kurduğu, mücadeleci BİRTEK-SEN'i büyütme zamanı! Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız!"

Antep’te işçilerin düşük ücret ve kötü çalışma koşullarına karşı başlattığı mücadele devam ederken, sendikal hakların engellenmesine yönelik tepkiler de büyüyor.

Antep’teki işçi direnişleri

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla işçiler, düşük ücret zamlarına ve kötü çalışma koşullarına karşı çeşitli direnişler başlattılar. Özellikle tekstil sektöründe yoğunlaşan bu eylemler, birçok fabrikada iş bırakma ve grevlerle kendini gösterdi.

Ufuk Halı İşçileri Direnişi: 5 Şubat 2025 tarihinde Ufuk Halı işçileri, işverenin yüzde 30'luk zam teklifini yetersiz bularak iş bıraktılar. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçilerin yüzde 50 zam talep ettiğini belirtti. Direniş, işverenle yapılan görüşmeler sonucunda yüzde 40 zam oranında anlaşmayla sona erdi.

Şireci Tekstil, Çelikaslan Tekstil ve Yalçın Kardeşler Dokuma İşçileri: Başpınar OSB'de bulunan bu üç büyük fabrikada, yaklaşık 2 bin işçi, işverenlerin yüzde 30'luk zam teklifini kabul etmeyerek greve başladı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ettiklerini ve sefalet zammını reddettiklerini ifade etti.

Valilik Yasağı ve İşçi Tepkileri: İşçi direnişlerinin yayılması üzerine Gaziantep Valiliği, 12 Şubat 2025 tarihinde kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı getirdi. Bu kararın ardından, direnişteki işçilerin çadırları polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde gece yarısı söküldü. BİRTEK-SEN ve Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, işçilere destek vererek, bu hukuksuz yasağı tanımadıklarını ve direnişi sürdüreceklerini belirttiler.

Direnişin Kent Merkezine Taşınması: Valilik yasağının ardından, BİRTEK-SEN ve işçiler, direnişi kent merkezine taşıma kararı aldı. 13 Şubat 2025 tarihinde, işçiler ve sendika temsilcileri, Antep Demokrasi Meydanı'nda toplanarak taleplerini dile getirdiler. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Dayanışma ve Destek Çağrıları: Başpınar OSB'deki direnişler sırasında, birçok sendika temsilcisi ve işçi, dayanışma mesajları ileterek desteklerini ifade ettiler. BİRTEK-SEN, direnişlerin soğuk hava koşullarında sürdüğünü belirterek, çadır, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar için destek çağrısında bulundu.