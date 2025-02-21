Tutuklu Sendika Başkanı Türkmen: Cezaevi, fabrikalardaki kölelik koşullarından daha kötü değil

Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) işçilerin sefalet ücretine karşı başlattıkları direnişin ardından ikinci kez gözaltına alınıp tutuklanan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, cezaevinden işçilere çağrı yaptı.

Cezaevindeki dördüncü gününde Evrensel'e konuşan Türkmen, "Tutuklanmam, patronların kurduğu kölelik düzenine itiraz etmeyin mesajıdır. Vereceğimiz yanıt, bizleri köleliğe mahkum etmek isteyenlere inat, BİRTEK-SEN çatısı altında birleşmektir” dedi.

"Emniyet ve Valilik patronları koruyor"

Türkmen, ilk gözaltısının bir patronun şikayeti üzerine gerçekleştiğini ancak ikinci tutuklamada herhangi bir patron şikayeti bulunmadığını belirtti. "Emniyet ve valilik doğrudan patronları korumak istemiş. İlk savcı tutuklama konusunda ikna olmamış olacak ki savcıyı değiştirdiler. Savcının odasına defalarca polislerin girip çıktığını gördüm. Hiç ifademi almadan tutuklamaya sevk etti" diye konuştu.

Cezaevine götürüldüğünde çıplak aramayı reddettiği için hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını söyleyen Türkmen, kendisine yönelik baskının sadece cezaevinde değil, tutuklanma sürecinde de devam ettiğini vurguladı.

"Direnişe Devam" çağrısı

Cezaevindeki koşulların, işçilerin fabrikalarda maruz kaldıkları sefalet ve kölelik koşullarından farklı olmadığını ifade eden Türkmen, Başpınar OSB’de direnişi sürdüren işçilere seslenerek, dayanışma komiteleri kurmaları çağrısında bulundu:

"Sesimizi duyan işçi kardeşlerimin, direnişe devam edenlerin mücadelesine destek olmak için sendikamızla iletişime geçerek dayanışma komiteleri kurması, direnişi sürdürürken tek bir işçi arkadaşımızın bile yalnız kalmaması için dayanışmayı büyütmesi gerekiyor."

"Patronların korktuğunun kanıtı"

Başpınar OSB’de grev ve eylemlerin yasaklanması, ardından sendika başkanının tutuklanmasının, patronların işçilerin örgütlü mücadelesinden duyduğu korkunun en açık göstergesi olduğunu belirten Türkmen, kalıcı bir mücadele için sendika çatısı altında birleşmenin önemine dikkat çekti:

"Eylem yasağı ve tutuklanmam, Başpınar patronlarının ne kadar korktuğunu gösteriyor. Kölelik koşullarına karşı zam ve direniş dönemleriyle sınırlı kalan geçici birlikler artık yeterli değil. Bize kalıcı bir birlik lazım. Bu birlik ancak sendika çatısı altında sağlanabilir. Bütün Türkiye’de tekstil işçileri için bu birliği sağlayabilecek tek ve gerçek mücadele odağı BİRTEK-SEN’dir. Bu kölelik düzeni ancak birleşerek değişir."

Antep’teki işçi direnişleri Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla işçiler, düşük ücret zamlarına ve kötü çalışma koşullarına karşı çeşitli direnişler başlattılar. Özellikle tekstil sektöründe yoğunlaşan bu eylemler, birçok fabrikada iş bırakma ve grevlerle kendini gösterdi. Ufuk Halı İşçileri Direnişi: 5 Şubat 2025 tarihinde Ufuk Halı işçileri, işverenin yüzde 30'luk zam teklifini yetersiz bularak iş bıraktılar. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçilerin yüzde 50 zam talep ettiğini belirtti. Direniş, işverenle yapılan görüşmeler sonucunda yüzde 40 zam oranında anlaşmayla sona erdi. Şireci Tekstil, Çelikaslan Tekstil ve Yalçın Kardeşler Dokuma İşçileri: Başpınar OSB'de bulunan bu üç büyük fabrikada, yaklaşık 2 bin işçi, işverenlerin yüzde 30'luk zam teklifini kabul etmeyerek greve başladı. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, işçilerin insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep ettiklerini ve sefalet zammını reddettiklerini ifade etti. Valilik Yasağı ve İşçi Tepkileri: İşçi direnişlerinin yayılması üzerine Gaziantep Valiliği, 12 Şubat 2025 tarihinde kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı getirdi. Bu kararın ardından, direnişteki işçilerin çadırları polis, jandarma ve çevik kuvvet eşliğinde gece yarısı söküldü. BİRTEK-SEN ve Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, işçilere destek vererek, bu hukuksuz yasağı tanımadıklarını ve direnişi sürdüreceklerini belirttiler. Direnişin Kent Merkezine Taşınması: Valilik yasağının ardından, BİRTEK-SEN ve işçiler, direnişi kent merkezine taşıma kararı aldı. 13 Şubat 2025 tarihinde, işçiler ve sendika temsilcileri, Antep Demokrasi Meydanı'nda toplanarak taleplerini dile getirdiler. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Dayanışma ve Destek Çağrıları: Başpınar OSB'deki direnişler sırasında, birçok sendika temsilcisi ve işçi, dayanışma mesajları ileterek desteklerini ifade ettiler. BİRTEK-SEN, direnişlerin soğuk hava koşullarında sürdüğünü belirterek, çadır, yiyecek ve diğer ihtiyaçlar için destek çağrısında bulundu.

(EMK)