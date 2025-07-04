Tutuklu Ramazan Gülten için mazeret izni talebi: Doğuma katılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Dönüşüm Uygulama Müdürü Pınar Çalışkan Gülten, tutuklu eşi Ramazan Gülten’in doğumda yanında bulunabilmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Hamileliğinin riskli kategoride olduğunu belirten Gülten, “Minik yavrumuzu babasından mahrum bırakmak adalet mi?” sözleriyle yaşadıkları süreci kamuoyuna duyurdu.

Gülten’in avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner de Ramazan Gülten’e izin verilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Avukatlar dilekçede, müvekkillerinin ağır suçlamalara dayanmadan tutuklu bulunduğunu ve doğumun hem anne hem de bebek için hayati risk içerdiğini belirtti.

Tıbbi raporlarla belgelenen bu duruma dikkat çeken avukatlar, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 116. maddesine atıfla önce tahliye, aksi halde doğuma katılabilmesi için mazeret izni talebinde bulundu.

“Müvekkilimizin eşine destek olabilmesi, doğacak çocuğuna karşı babalık görevini yerine getirebilmesi ve yaşamsal tehlike arz eden bu süreci birlikte atlatabilmeleri için hukuki ve insani gerekçelerle gerekli iznin verilmesi talep edilmektedir.”

Ramazan Gülten, 2023 yılında İstanbul Üsküdar’daki kaçak işletmelere yönelik yıkım sırasında uğradığı saldırıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı olarak görev yapan Gülten, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alındı ve 30 Nisan 2025’te tutuklandı.

Gülten, daha önce AKP’li Bursa Belediyesi’nde sekiz yıl şehir plancısı olarak çalışmış, ardından İBB’ye geçmişti. Rant projelerine karşı tutumu ve kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınıyordu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun aktardığına göre, cezaevine girdikten sonra borçlarını ödeyebilmek için tek malvarlığı olan evini satışa çıkardı.

“Bu zulme razı değilim”

Pınar Çalışkan Gülten, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, tüp bebek tedavisi sonucu gerçekleşen yüksek riskli gebeliğinde doğuma yalnız girmek zorunda kalmanın duygusal yüküne dikkat çekti:

“Sevgili eşim Ramazan Gülten’in kızımızın doğumuna katılmasına izin vermelerini bekliyoruz! Haksız yere bize bu yaşatılanlara razı değilim.”

İmamoğlu’ndan çağrı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparak Ramazan Gülten’e destek verdi. Gülten’in görev süresi boyunca İstanbul’un en değerli alanlarını kamusal alana kazandırmak için mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Gülten benim yol arkadaşım. Kanal İstanbul’un arkasına saklanan rant projelerine karşı mücadele etti. Tehditler aldı, saldırıya uğradı ama asla geri adım atmadı. Bu yüzden cezaevinde. Şimdi ona bir zulüm daha yapılıyor.”

“Ramazan’a izin verin, bebeğinin dünyaya gelişine şahitlik etsin. Bu kötülüğe de imza atmayın.”

Mevzuat izni mümkün kılıyor

Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre, tutukluların eşi ya da birinci derece yakınları yaşamsal tehlike arz eden bir hastalık geçirdiğinde, refakatli olarak hastanede bulunmasına izin verilebiliyor. Gülten ailesi, bu düzenlemeler doğrultusunda adım atılması çağrısında bulunuyor.

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(EMK)