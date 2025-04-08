Tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kuran Urfa Milletvekili Tanal'ı polis engelledi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ptotestolarda tutuklanan ve hala serbest bırakılmayan öğrencilerin tutsaklığını gündeme getirmek için Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlattı.

Tanal "Sabaha kadar Adalet Bakanlığı önünde tutuklanan gençler ve öğrenciler için Adalet ve Özgürlük nöbet tutacağız" diyerek yağan yağmur altında çadır kurdu.

Bu akşamdan yarın sabaha kadar Atatürk Bulvarı’nda, Adalet Bakanlığı önünde; haksız yere tutuklanan gençler ve öğrenciler için ÖZGÜRLÜK ve ADALET nöbetindeyim. pic.twitter.com/io2O1xmP8R — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 8, 2025

Ancak polis Tanal'ın milletvekili dokunulmazlığını çiğneyerek müdahale etti ve kurduğu çadırı kaldırdı. Bakanlığın önü de polis kordonuna alındı.

Tanal'ın sosyal medya hesabından duyurduğu girişiminin altına yorumlarını yazan yurttaşlar, genellikle Urfa milletvekilinin eylemini destekleyen paylaşımlar yaptılar.

(AEK)