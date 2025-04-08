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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2025 20:53
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2025 21:12
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CHPLİ TANAL'IN "ÖZGÜRLÜK NÖBETİ"

Tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kuran Urfa Milletvekili Tanal'ı polis engelledi

CHP Urfa milletvekili Mahmut Tanal, "gençler ve tutuklanan öğrenciler için saha kadar nöbet tutmak" üzere geldiği Adalet Bakanlığı önünden polis tarafından çadırı kaldırılarak uzaklaştırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tutuklu öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kuran Urfa Milletvekili Tanal'ı polis engelledi
CHP Urfa Milletvekili Tanal, Adalet Bakanlığı önünde/Evrensel

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ptotestolarda tutuklanan ve hala serbest bırakılmayan öğrencilerin tutsaklığını gündeme getirmek için Adalet Bakanlığı önünde nöbet başlattı.

Tanal "Sabaha kadar Adalet Bakanlığı önünde tutuklanan gençler ve öğrenciler için Adalet ve Özgürlük nöbet tutacağız" diyerek yağan yağmur altında çadır kurdu. 

Ancak polis Tanal'ın milletvekili dokunulmazlığını çiğneyerek müdahale etti ve kurduğu çadırı kaldırdı. Bakanlığın önü de polis kordonuna alındı. 

Tanal'ın sosyal medya hesabından duyurduğu girişiminin altına yorumlarını yazan yurttaşlar, genellikle Urfa milletvekilinin eylemini destekleyen paylaşımlar yaptılar. 

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
mahmut tanal İBB operasyonu Adalet Bakanlığı
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