Tutuklu menajer Ayşe Barım, hastaneye sevk edildi

Adli Tıp Kurumu (ATK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın hastanedeki tedavisinin ardından, cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılabileceğini bildirdi.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Temmuz’da Barım’ın cezaevinde kalmasının sağlık durumu açısından sakıncalı olup olmadığı yönünde değerlendirme talep ettiği hatırlatıldı.

Raporda, Barım’ın aynı gün Kurul tarafından muayeneye çağrıldığı ve bu muayeneye ilişkin raporun savcılığa iletildiği belirtildi.

Ayrıca, 16 Temmuz’da da cezaevi koşullarının Barım’ın sağlık durumu açısından uygun olup olmadığının yeniden değerlendirilmesinin istendiği ve bu kapsamda Barım’ın aynı gün ATK Kurulu’nda yeniden muayene edildiği aktarıldı.

Ayşe Barım kimdir?

Tedavinin ardından değerlendirme yapılacak

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

“İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur.” (TY)