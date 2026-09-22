Tutuklu LGBTİ+ aktivistlerinden mesaj: “Bizi bu karanlıkta yalnız bırakmayın”

“Ailem Güvende” adı verilen operasyon kapsamında 15 ilde LGBTİ+ dernekleri, aktivistler ve hak savunucularına yönelik gözaltıların ardından 82 kişi tutuklandı.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” ve “çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik” suçlamalarıyla yedi Kaos GL üyesi ile gazeteci Tuğba Tekerek’in tutuklanmasına karar verdi.

Mersin’de ise aralarında Muamma LGBTİ+ Derneği ile Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişi tutuklandı.

Ankara’daki Sincan Cezaevi ile Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan gazeteci ve LGBTİ+ aktivistleri cezaevinden mesajlar gönderdi.

LGBTİ+ ailelerinden ‘Ailem Güvende’ operasyonlarına tepki: ‘Biz aile değil miyiz?’

"'Makbul gazeteci' olmadığım için bir operasyon torbasına atıldım"

Gazeteci Tuğba Tekerek, Kaos GL’de Gürcistan seçimlerine ilişkin yayımlanan haberinin dosyada suçlama konusu yapıldığını belirterek Sincan Cezaevi’nden avukatlığını üstlenen Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne (MLSA) mektup gönderdi. Tekerek, Kaos GL üyesi olmamasına rağmen yöneltilen suçlamaları “Hiçbir temeli olmayan, hiçbir delili olmayan, teknik herhangi bir rapora dayanmayan, abesle iştigal” olarak nitelendirdi. Mektubunda dayanışma ve desteklere teşekkür eden Tekerek, gazetecilerin cezalandırılmasına dikkat çekti:

Bazılarının gözünde 'makbul gazeteci' olmadığım için bir operasyon torbasına atıldım, gerçekle yakından uzaktan alakası olmayan bir suçlamayla tutuklandım, adli koğuşta tutuluyorum. Açık ki bu tür tutuklamalarla gazeteciler yıldırılmaya çalışılıyor, gazetecilik cezalandırılmaya çalışılıyor. Ama hakikatin peşinde koşan gazeteciler hep olacak. Mesleğine ihanet etmeyen gazeteciler hep olacak.

"Bu bedeli onur nişanesi olarak taşıyorum"

Kaos GL Denetim Kurulu üyesi Selin Berghan ise Sincan Cezaevinden şu mesajı gönderdi:

"Bu süreci, cinsel özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak yaşıyorum. Bu mücadele için ödediğim ne ilk ne de son bedel olacak, biliyorum. Bu bedeli de diğerleri gibi onur nişanesi olarak taşıyorum. Birlikte mücadele ettiğim tüm arkadaşlarıma güllümlerimi yolluyorum. Neşemizi çalamazlar!"

Yıldız Tar: LGBTİ+’lara sahip çıkmak insanlığımıza, vicdanımıza sahip çıkmaktır

"Tek çare: Daha çok sarılmak ve mücadeleye devam etmek"

Kaos GL Yönetim Kurulu üyesi ve Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda LGBTİ+ annesi olan Nedime Erdoğan, Sincan Cezaevi’nden mektup gönderdi. Erdoğan, Kaos GL’nin faaliyetlerini şeffaf biçimde yürüttüğünü ve düzenli olarak denetlendiğini belirterek “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamasına tepki gösterdi.

Yıllardır LGBTİ+’ların eğitimden sağlığa tüm kamusal alanda yaşadıkları zorbalığa, haksızlıklara karşı mücadele ederken, ailelerin de bu alana eklemlenmesi için çalıştım. Ailelerin çocuklarını anlamaları, desteklemeleri, yanlarında olmalarının önemini anlatmaya çalıştım. Bir kadın, bir yurttaş ve bir anne olarak verdiğim mücadelenin anlamını hiçbir operasyon değiştiremez. Tüm LGBTİ+’lar ve aileleri böyle bir süreçte daha çok birbirimize sarılmanın, umudumuzu korumanın ve mücadeleye devam etmenin tek çare olduğunu anlamalıyız. Tüm dayanışma duygularımla daha çok çalışacağım sözünü vererek herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Tutuklu Kaos GL Yönetim Kurulu üyesi ve trans aktivist Janset Kalan, Sincan Cezaevi’nden lubunyalara ve hak savunucularına seslendiği bir mektup gönderdi. Kalan, mektubunda dayanışma gösterenlere teşekkür etti ve dayanışmanın öneminden bahsetti:

“İhtiyacım var. Sarılmaya, kelimenin tam anlamıyla iki kolumu açıp sizlere sarılmaya ihtiyacım var. Bir insana fiziksel temas edebilmenin, sarılarak duygularını paylaşmanın, yüz yüze bir insan yüzüne bakarak sohbet edebilmenin imtiyaz olabileceğini hiç düşünmemiştim. İyiyim diyerek yalan söylemek istemiyorum. Buradaki hiçbir travesti arkadaşım da öyle değil. Yalnızlığın ve kimsesizliğin tedirginliğiyle baş başa olmayı, ancak sizlerin bana ve diğer hak savunucusu arkadaşlarıma gösterdiğiniz gibi bir aradalıkla öteleyebilirler. Sincan’da ve diğer tüm cezaevlerinde mahpus transları hatırlayın, bilin ki kimsesiz kalmasınlar”

“Biz hem yurtseveriz hem de lubunyayız”

"Aşk örgütlenmektir, örgütlen lubunya"

Mersin’de tutuklanan E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki LGBTİ+ aktivistleri, hapishanedeki ağır koşulları ve hak ihlallerini DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Koca'nın aktardığı hak ihlalleri ve cezaevi koşulları şöyle:

Bin kişi kapasiteli cezaevinde 3 bini aşkın mahpus tutuluyor. Tutuklanan aktivistler için açılan 10 kişilik koğuşta 18 kişi kalıyor; mahpusların sekizi yerde ve dönüşümlü uyumak zorunda bırakılıyor.

Tek kişilik hücrelerde tutulan beş kişiye "hücre cezası almış" gibi muamele ediliyor. Bu mahpusların ilaca, sağlık hizmetlerine ve kitaplara erişimi engellenirken; mektup ve telefon gibi iletişim hakları da ellerinden alınıyor. Hak ihlallerine maruz bırakılan aktivistler, kamuoyuna şu mesajları gönderdi:

Tuna Şahin: “65 yaşında bir trans kadınım. LGBTİ derneği gönüllüsü/yöneticisi ve 40 yıllık aktivist olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mücadelemizin mücadeleniz olduğunu biliyorum, mücadelemizle bu karanlığı yırtacağımıza gönülden inanıyorum. Dayanışmayla...” Sedat Manay: “Bizi tıktıkları yerden daha da güçlenmeye devam edeceğiz. Kimse unutmasın ki küçücük bir filiz betonu deler. Ben Sedat Manay, trans kimlikli bir birey olarak ve hakkı tanınmadığı bu yerde onlara iş imkanı sağlamaya çalıştığım için burada tutuluyorum. Var olmamdan korkuyorlar. Nazi gibi gaz odalarına alıp zehirleyip yaksınlar bizi o zaman! Ben suçsuz yere buradayken benim ailem ne olacak? Bilsinler ki yalnız da değiliz yanlış da.” Av. Caner Zehni: “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. Bunu savunmaktan vazgeçmeyeceğim. Hücreye atmak, insan onuruna aykırı davranmak, bu direnişi yok edemez. Aşk örgütlenmektir. Örgütlen lubunya.” Yaman Umutlu: “Büyük bir intikam duygusuyla buradayız. Herkes adına, hepimiz adına buradayız. Bizi unutmayın. Bizi bu karanlıkta yalnız bırakmayın.”

Bu haber KAOS GL'nin haberlerinden yararlanılarak bianet stajyeri Deniz Ergün tarafından derlenmiştir.

(DE/NÖ)