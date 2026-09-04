Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'ın iddianamesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, politik mizah temalı “Ölü Deniz” adlı gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında iddianameyi hazırladı.

Göktaş’ın "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlamalarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya hapisle cezalandırılması talep edildi.

Erdoğan "müşteki" oldu

63 gündür tutuklu bulunan Göktaş'ın iddianamesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müşteki olarak yer aldı. İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddianameye dair açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli İmran Deniz Göktaş’ın, 24/06/2026 tarihinde Youtube isimli sosyal meyda platformunda “ Ölü Deniz “ ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği söz ve ifadelerle TCK’nın 299/1-2 maddelerinde tanımlı Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, TCK’nın 216/1 maddesinde tanımlı Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçu ve TCK’nın 215. maddesinde tanımlı Suçu ve Suçluyu Övme suçunu işlediği değerlendirmesiyle 04/09/2026 tarihinde iddianame düzenlenmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından tüm yönleriyle yapılan araştırma ve titiz çalışma sonucu düzenlenen 2026/26488 nolu iddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/343 sayısında değerlendirme aşamasındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı"

Ne olmuştu?

Göktaş, 1 Haziran 2026’da İstanbul Harbiye’de “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisini sahneledi. Gösterinin 24 Haziran’da YouTube’da yayımlanmasının ardından videoya erişim engeli getirildi ve Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

Yurt dışında bulunan Göktaş, 2 Temmuz’da Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Gösterideki ifadeleri gerekçe gösterilerek 3 Temmuz’da “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla tutuklanan Göktaş, Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Tahliye edildi, cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklandı

Göktaş’ın tutukluluğu 24 Ağustos’taki incelemede de devam ettirildi. Avukatlarının itirazı üzerine 28 Ağustos’ta tahliye kararı verildi.

Ancak Göktaş cezaevinden çıkamadan, aynı gösteride “Daltonlar” hakkında yaptığı bir şaka nedeniyle bu kez “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla SEGBİS üzerinden hâkimliğe çıkarıldı ve yeniden tutuklandı.

Göktaş, yeniden tutuklanmasını 29 Ağustos’ta sosyal medya hesabından, “İyi haber: Tahliye oldum. Kötü haber: Tutuklandım” sözleriyle duyurdu.

(EMK)