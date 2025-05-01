Tutuklu İsveçli gazeteci Medin: "Bir muharebe kazanıldı"

Dün Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan ancak mahkemeninin hükmün açıklanmasını geri bıraktığı İsveçli gazeteci Joakim Medin sonucu "bir muharebe kazanıldı" diye yorumladı.

Türkiye'de tutuklu İsveçli gazeteci Joakim Medin'e 11 ay 7 gün hapis cezası

"Kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim"

Avukatıyla cezavinden yolladığı notta Medin "En kısa zamanda geri döneceğim ve kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğimden daha da umutluyum." diye yazdı.

Jaokim Medin'in cezaevinden avukatı aracılığıyla gönderdiği not/Fotoğraf ETC

Joakim Medin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanması "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararıyla sonuçlanmış olsa da, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla açılan ikinci bir dava dolayısıyla da tutuklu olduğundan serbest bırakılmadı.

Türkiye'de tutuklanan İsveçli gazeteci Joakim Medin hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı

İsveç Dışişleri Bakanı: "Geri dönmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Medin'in çalıştığı haftalık haber dergisi ETC'nin internet yayınında yer alan yazılı açıklamada gazetecinin yagılanma sürecini yorumladı.

Stenergrad "Bu davada sürecin hızlı ilerlemesi rahatlatıcı" dedi.

Dışişleri Bakanı "Joakim Medin bugün cumhurbaşkanına hakaret suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Şu anki haliyle, ne yazık ki ikinci suçlamayı beklerken gözaltında kalmaya devam edecek." dedi ve "gün boyunca duruşmayı takip ettik[lerini] ve duruşmayı izleyen büyükelçiyle yakın temas kurduk[larını]" belirtti.

Stenergrad "Joakim Medin[in] kısa sürede İsveç'teki yakınlarıyla yeniden bir araya gel[mesini umduklarını] ve bunun gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam e[ttiklerini]" söyledi. Sofie Axelsson: "Sürecin bu kısmının bitmesi inanılmaz güzel"

Joakim Medin'in eşi Sofie: "Davanın bu kısmının sona ermesi inanılmaz güzel"

Joakim Medin'in cezasının ertelenmesini sevinçle karşılayan eşi Sofie Axelsson da ETC'ye gazetecinin cezalandırılmasının "tamamen saçma" olduğunu söyledi. Kararla bir ölçüde rahatladığını belirten Sofie Axelsson, "hayalimin onun derhal serbest bırakılması olduğu çok açık" dedi.

Joakim Medin'in eşi ve meslekdaşı Sofie Axelsonn/Fotoğraf ETC

Eşiyle aynı yayında çalışan Sofie Axelsson "Her ne kadar onun derhal serbest bırakılmasını hayal etmiş olsam da bu çok olası değildi. Böyle olacağını tahmin ediyorduk" dedi.

"Ertelenmiş olsa da [eşinin] cezalandırılmasının elbette kınanacak bir şey [olduğunu]" söyleyen Axelsonn "Çok fazla gerginlik yaşandı. Bu özel sürecin sona ermesi inanılmaz derecede güzel ancak Joakim bizimle birlikte yazı işleri ofisine dönene kadar gerçekten sona ermeyecek. Gene de bu, onun tekrar burada olmasına yönelik ilk adım" dedi.

Davanın "bu kadar uzun sürmesi[ni] beklemedi[klerini]" söyleyen Sofie Axelsson. Ancak aynı zamanda, mahkeme salonunda açıklanması gereken çok şey olduğu için duruşmanın bu kadar uzamsının da "tamamen mantıklı" olduğunu belirtti.

Eşinin savunmasından gururla söz eden Axelsonn "Savunmasını sunma ve bunu hak ettiği şekilde yapacak güce ve fırsata sahip olarak, derli toplu ve güzel bir şekilde gerçekleştirme fırsatı verildiği için mutluyum." dedi.

Eşi ve meslekdaşı için "Bir sonraki adım[ın], ikinci dava için savunmaya hazrılanmak" olduğunu söyleyen Axelsonn "hala bu duruşma için bir tarih almadık. Önümüzdeki günlerde almayı bekliyoruz." dedi.

Esme'ye bir adım daha yakın...

ETC, Medin'in yargılanmasının "tamamen saçmalık" olduğunu vurgularken eşi de "Sanırım bu davayı takip eden herkes aynı şekilde hissediyor, dedi.

Medin'le konuşamasa da nin şu anda rahatlamış ve İsveç'e ve sevdiklerine biraz daha yakın hissettiğini söyleyen yedi aylık hamile eşi, gazetecinin "muhtemelen Temmuzda doğacak ilk çocukları"nı düşlediğini söyledi.

"Sanırım Joakim bir rahatlama hissediyor. Özgürlüğe ve bana ve Esme'ye bir adım daha yaklaştığını düşünüyor."

(AEK)