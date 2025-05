Tutuklu İsveçli gazeteci Joakim Medin serbest bırakıldı

28 Mart’ta geldiği İstanbul Havalimanı’nda hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü üyeliği" soruşturmaları kapsamında tutuklanan gazeteci Joakim Medin, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından 11 ay 7 gün ceza almış ve hükmün açıklanması geri bırakılarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Ancak "terör örgütü üyeliği" suçlamasından da tutuklu olan Medin cezaevinden çıkamamıştı. Gazetecinin savunmasını yürüten Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) verdiği bilgiye göre, derneğin tutukluluğa itirazını değerlendiren mahkeme İsveçli gazetecinin tutukluluk kararını kaldırdı.

Gazetecinin tahliye işlemlerinin ardından, bugün Türkiye’den ayrıldığı bildirildi. Medin'e karşı açılan "terör örgütü üyeliği davasının ilk duruşması için 25 Eylül 2025’e gün verilmişti.

Medin'in eşi Sofie: "Bu haberin doğruluğuna inanamadım"

Joakim'in eşi Sofie, sabırsızlıkla Türkiye'den gelecek uçağın Stockholm'e inmesini bekliyor

Gelişmeleri an be an izleyen Medin'in İsveçteki gazetesi Dagens ETC internet baskısında, aynı gazetede birlikte çalıştıkları, çok yakında bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan eşi Sofie'nin bekleyişini haberleştirdi.

Joakim Medin'i İstanbul'dan eve getiren uçağın 15 dakika önce havalandığını öğrenen Sofie'nin ilk tepkisi kendi ifadesiyle "kocaman, kocaman bir rahatlama" olmuş.

"Serbest bırakılacağını ilk duyduğumuzdan beri buna gerçekten inanmak istemedim. Tamamen gerçek dışı hissettiriyor. Kesinlikle harika." diyor Sofie ve ekliyor: "Bir gülüyorum bir ağlıyorum."

İsveç'tekller meslektaşlarının Silivri'de geçirdiği 51. günün sonunda serbest bırakıldığına ilişkin ilk haberi yerel saatle 18:29'da almışlar. Sofie, haberi çiftin Stockholm'deki evinde almış.

Sofie, meslektaşları ve dostları Christoffer Rostlund Jonsson'ın "haberi alalı bir günden çok oldu, o bir gün nasıl nasıl geçti?" sorusunu "Büyük bir karmaşa içinde" diye yanıtlıyor: "Sanki iğneler üzerinde dolaşıyorum ve nereye gideceğimi gerçekten bilmiyorum."

Joakim'in serbest bırakılacağını öğrendikten sonra sessiz kalmanın zor olup olmadığına ilişkin soruya da Sofie, "Her şeyden önce, buna inanmaya cesaret etmek zordu" diye yanıtlıyor. Son saniyede her şey değişebilirdi."

Sofie Axelsson artık Dışişleri Bakanlığından havalimanına gidip Joakim'i eve götürebileceği haberinin gelmesini bekliyor. Son 24 saat içinde Dışişleri Bakanlığı ile temaslarının bir düzene bağlı olmadığını söylüyor. Yetkililer durumu yerinde çözerken doğru dürüst haber alamadıklarını söylüyor.

"Joakim ayağını yere bastığında yapacağın ilk şey ne olacak?" diye soran meslektaşına "onu kucaklayarak parçalayacağım ve eve götüreceğim." diyor Sofie, gülerek.