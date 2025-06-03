Tutuklu İmamoğlu doğum gününde Nazım Hikmet’in şiirini okudu

"Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğum gününde, Nazım Hikmet’in “Karıma Mektup” şiirini okuduğu anları paylaştı. Bugün aynı zamanda Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü.
Sosyal medya platformu X’e getirilen erişim kısıtlaması nedeniyle paylaşım, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı aracılığıyla yapıldı. İmamoğlu’nun şiiri okuduğu anların yer aldığı video, “Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle…” notuyla yayımlandı.
Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle…— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 3, 2025
Ekrem İmamoğlu pic.twitter.com/819jZLjHuy
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Şiirin sözleri şöyle:
Bir tanem!
Son mektubunda:
'Başım sızlıyor yüreğim sersem! ' diyorsun.
'Seni asarlarsa seni kaybedersem;
diyorsun;
'yaşıyamam! '
Yaşarsın karıcığım,
kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda; yaşarsın kalbimin
kızıl saçlı bacısı
en fazla bir yıl sürer
yirminci asırlılarda
ölüm acısı.
Ölüm
bir ipte sallanan bir ölü.
Bu ölüme bir türlü
razı olmuyor gönlüm.
Fakat
emin ol ki sevgilim;
zavallı bir çingenenin
kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli
geçirecekse eğer
ipi boğazıma,
mavi gözlerimde korkuyu görmek için
boşuna bakacaklar
Nazıma!
Ben,
alaca karanlığında son sabahımın
dostlarımı ve seni göreceğim,
ve yalnız
yarı kalmış bir şarkının acısını
toprağa götüreceğim...
Karım benim!
İyi yürekli
altın renkli,
gözleri baldan tatlı arım benim:
ne diye yazdım sana
istendiğini idamımın,
daha dava ilk adımında
ve bir şalgam gibi koparmıyorlar
kellesini adamın.
Haydi bunlara boş ver.
Bunlar uzak bir ihtimal.
Paran varsa eğer
bana fanila bir don al,
tuttu bacağımın siyatik ağrısı,
Ve unutma ki
daima iyi şeyler düşünmeli
bir mahpusun karısı.
(EMK)