Tutuklu İmamoğlu doğum gününde Nazım Hikmet’in şiirini okudu

"Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğum gününde, Nazım Hikmet’in “Karıma Mektup” şiirini okuduğu anları paylaştı. Bugün aynı zamanda Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümü.

Sosyal medya platformu X’e getirilen erişim kısıtlaması nedeniyle paylaşım, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı aracılığıyla yapıldı. İmamoğlu’nun şiiri okuduğu anların yer aldığı video, “Silivri Cezaevi’nden memleket şairi Nazım Hikmet’e saygı ve özlemle…” notuyla yayımlandı.

Şiirin sözleri şöyle:

Bir tanem!

Son mektubunda:

'Başım sızlıyor yüreğim sersem! ' diyorsun.

'Seni asarlarsa seni kaybedersem;

diyorsun;

'yaşıyamam! '

Yaşarsın karıcığım,

kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda; yaşarsın kalbimin

kızıl saçlı bacısı

en fazla bir yıl sürer

yirminci asırlılarda

ölüm acısı.

Ölüm

bir ipte sallanan bir ölü.

Bu ölüme bir türlü

razı olmuyor gönlüm.

Fakat

emin ol ki sevgilim;

zavallı bir çingenenin

kıllı, siyah bir örümceğe benzeyen eli

geçirecekse eğer

ipi boğazıma,

mavi gözlerimde korkuyu görmek için

boşuna bakacaklar

Nazıma!

Ben,

alaca karanlığında son sabahımın

dostlarımı ve seni göreceğim,

ve yalnız

yarı kalmış bir şarkının acısını

toprağa götüreceğim...

Karım benim!

İyi yürekli

altın renkli,

gözleri baldan tatlı arım benim:

ne diye yazdım sana

istendiğini idamımın,

daha dava ilk adımında

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar

kellesini adamın.

Haydi bunlara boş ver.

Bunlar uzak bir ihtimal.

Paran varsa eğer

bana fanila bir don al,

tuttu bacağımın siyatik ağrısı,

Ve unutma ki

daima iyi şeyler düşünmeli

bir mahpusun karısı.