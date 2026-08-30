Tutuklu İBB Daire Başkanı Ramazan Gülten: Sabahlara kadar yargılanıyoruz

İBB davası kapsamında Silivri (Marmara Kapalı CİK) Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı, Şehir Bölge Plancısı Ramazan Gülten, için bir mektup kaleme aldı.

Tutukluluğunun 487’nci gününde mahkeme sürecini, iddianamedeki iddiaları ve mesleki sorumlulukları değerlendiren Gülten, duruşmaların gece geç saatlere kadar uzamasını "Gece yarılarına kadar, kelimenin tam anlamıyla sabahlara kadar yargılanıyoruz" sözleriyle aktardı.

"Zamanı saymıyorum”

Mektubuna Nazım Hikmet’in "Hapiste Yatacak Olana Bazı Öğütler" şiirini anımsatarak başlayan Gülten, cezaevinde direnç ve umutla zaman geçirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Ben de şiirdeki öğütlere uygun yaşamaya çalışıyorum. Bu yüzden cezaevinde geçen günleri saymıyorum. Önümüzdeki aydınlık günleri düşleyerek geçiriyorum zamanı; okumaya, çalışmaya gayret ediyorum. Ancak İBB davasında birinci dalga tutukluları geçtiğimiz günlerde 500. günü devirdiler. Bu mektup için ben de hesapladım: Tutukluluğumun 487. günü olmuş."

Duruşma sürecindeki aksaklıklara ve yoğunluğa dikkat çeken Gülten, birinci celsenin iki tutuklunun eksik savunması ve Ekrem İmamoğlu’nun henüz savunma yapamamasıyla tamamlandığını, tutuksuz sanıkların dinlendiği ikinci celsenin ise gece saat 01.00'lere kadar sürdüğünü vurguladı.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)