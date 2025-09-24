ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 21:08
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 21:48
2 dk Okuma

Tutuklu Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın cezası istinaftan döndü, başkan bırakılmadı

Tutuklu Hakkari Belediyesi Eş Başkanı M. Sıddık Akış'ın TMY kapsamında aldığı hüküm istinaf mahkemesince bozuldu. Gerekçede “siyasi parti çalışmalarının örgüt çalışması olarak değerlendirildiği” belirtildi. Ancak Akış, bu karardan sonra da tahliye edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tutuklu Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'ın cezası istinaftan döndü, başkan bırakılmadı
Mehmet Sıddık Akış (sağda) Belediye Başkanlığı mazbatasıyla

Tutuklanarak yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 20 Kasım 2024'te verilen ceza, itiraz üzerine görüşüldüğü Van Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi (istinaf) tarafından bozuldu ve dosya yerel mahkemeye iade edildi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 9 yıl hapis cezası
Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 9 yıl hapis cezası
20 Kasım 2024

Yeniden yargılamanın önümüzdeki günlerde Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlaması bekleniyor.

Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Adnan Bilen’in haberine göre, istinaf mahkemesi, cezayı “yargılamanın usulüne uygun yapılmadığı, savunma hakkının kısıtlandığı, siyasi parti çalışmalarının [yasadışı] örgüt çalışması olarak değerlendiril[miş] olması" gerekçesiyle bozdu.

Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran 2024'te gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırılmış ve yerine kayyum atanmıştı. Akış, 2014'ten beri süren davanın 5 Haziran’daki duruşmasında, “örgüt yöneticisi olmak” iddiasıyla 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, İçişleri Bakanlığı da bu karara dayanarak belediyeye kayyım atamıştı.

MA'nın haberine göre, Akış ile birlikte yargılanan 11 siyasetçiden İzzet Belge, Hıfzullah Kansu, Kadriye İlbaş, Mikail Atan, Seyhan Şahin ve Faruk Yıldız’a “örgüt üyesi olmak”tan 8 yıl 9 ay hapis, Tahir Koç, Hüsna Sağın ve KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Hamdiye Çiftçi Öksüz’e yine “örgüt üyesi olmak”tan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

İstinafın bozma gerekçeleri

Van Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi tüm dosya için bozma kararı vererek yerel mahkemeye geri gönderdi. Mahkeme, Kürtçe konuşma çözümlerinin usulüne göre yapılmaması, sanıkların hangi eylemlerinin suç oluşturduğu hususunun açık ve ayrıntılı bir şekilde gerekçeli karara yazılmaması, sanıkların örgütle aralarındaki organik bağın oluşup oluşmadığının belirlenmesi sırasında eksik hüküm kurulması, iddianame ve ekleri okunmadan usulüne uygun şekilde savunma alınmayarak hüküm kurulmak suretiyle sanıkların savunma hakkının kısıtlanması ve son olarak sanıklar hakkında iletişim dinlenmesi kararının olup olmadığının belirtilmememiş olmasını bozmaya gerekçe gösterdi.

Akış için tutukluluğa devam kararı

Hakkındaki hüküm için bozma kararı verilmesine karşın tutuklu Eş Başkan Akış hakkında tutuklanmanın devamı kararlaştırıldı.

Akış’ın avukatı Azad Özer, bu kararın hukuksuz olduğunu söyledi:

“Eşbaşkan Akış’ın şuan tutuklu olduğu bir dosya. Bozmaya gerekçe birçok madde gösterilmiş. Aslında istinaf yerel mahkemeye verdiği cezanın açık açık gerekçesini soruyor. Yani mahkemenin politik baskıyla bu kararı verdiği artık netleşmiştir. Bu dosyanın beraat ile sonuçlanması gerektiğine inanıyoruz. Yine eşbaşkanın tutukluluğuna devam kararı bizce hukuksuzdur ve buna itiraz edeceğiz.”

(AEK)

Haber Yeri
Hakkari
Mehmet Sıddık Akış istinaf Hakkari
ilgili haberler
DEM Parti, Hakkâri Belediyesi'ne kayyım kararının iptali için yargıya başvurdu
18 Temmuz 2024
/haber/dem-parti-hakkari-belediyesi-ne-kayyim-kararinin-iptali-icin-yargiya-basvurdu-297612
MECLİS KAYYIMI REDDETTİ
Hakkâri Belediye Meclisi kanunu uyguladı, kendi başkan vekilini seçti
7 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-meclisi-kanunu-uyguladi-kendi-baskan-vekilini-secti-296299
Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
5 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediye-baskani-mehmet-siddik-akisa-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-296176
Hakkâri Belediyesi’ne kayyım atanmasına karşı nöbet
4 Haziran 2024
/haber/hakkari-belediyesine-kayyim-atanmasina-karsi-nobet-296105
