Tutuklu gençlere 4 yıl hapis istemi: Anne ve babalardan 'Aile Yılı' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve istanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 45 gündür tutuklu bulunan gençlerin iddianamesi hazırlandı. İddianamede, tutuklu 14 ve tutuksuz yargılanan 2 kişi için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haklarında yeni dava açılan 14 tutuklu ayrıca "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla açılmış 49 sanıklı davadan da yargılanıyor. Bu dava 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

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Öte yandan Anne Baba Dayanışma Ağı, tutuklu bulunan gençler için Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nin önünde eylem gerçekleştirdi. Eylemde "Çocuklarımız için adalet istiyoruz", "Anneler burada evlatlarının yanında", "Çocuklarımızın yanımızda olmadığı gün bize Annler Günü olamaz" döviz ve pankartları taşındı.

"Anne bugün çıkıyoruz değil mi?"

Eylemde söz alan bir öğrencinin annesi, "Hukuksuz yere içerideler artık çok yoruldular. İddianame hazırlandıktan sonra sabahtan beri oğlum 5 kere aradı. 'Anne bugün çıkıyoruz değil mi?' diye sordu. Ona artık, 'Hayır oğlum, daha dur' demek istemiyorum. Artık suçsuz çocuklarımızı serbest bırakın" çağrısı yaptı.

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Silivri’de Anne Baba Dayanışma Ağı adına açıklamayı hala tutuklu olan bir gencin annesi Tülay Yıldız yaptı. “Eğitim çocuklarımızın tek gelecek umudu” diyen Yıldız, “Açık lisede olan, üniversiteye hazırlanan, üniversite öğrencisi olan, lisans, doktora öğrencisi olan çocuklarımız eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakıldı. Hayati, ciddi sağlık sorunları yaşayan çocuklarımız var. Çocuklarımızın sağlıklarından, yaşamlarından kaygı duyuyoruz” sözleriyle endişesini dile getirdi.

‘Aile Yılı’ tepkisi

Anneler Günü’nünü ilk kez çocuklarından ayrı geçireceklerini söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın yanımızda olmadığı hiçbir gün biz anneler için Anneler Günü olmayacak. Bu yıl ‘Aile Yılı’ ilan edildi. Aile yılının ilan edildiği bir yılda aileler paramparça edildi. Anayasal ve demokratik haklarını kullanan çocuklarımız bizden, ailelerinden koparılarak, tutuklanarak, gözaltına alınarak, ev hapsi, adli kontrol şartı verilerek, çocuklarımız mahkeme salonlarında yargılanarak ailelere, biz anne babalara, çocuklarımıza en zor günler yaşatıldı.”

Anayasa’nın 5 maddesi hatırlatıldı

Çocuklarının anayasal ve demokratik haklarını kullanmalarına rağmen günlerdir tutuklu olmasına tepki gösteren anne ve babalar “Anayasa’da yapılamaz denilen her şeyin çocuklarımıza yaşatıldığına tanıklık ettik” dedi.

Anne Baba Dayanışma Ağı, Anayasa'nın şu 5 maddesine dikkat çekti: Anayasa’nın 34. Maddesi: Herkes önceden izin almadan gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir.

Anayasa’nın 15. Maddesi: Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.

Anayasa’nın 25. Maddesi: Kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle suçlanamaz.

Anayasa’nın 42. Maddesi: Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Anayasa’nın 17. Maddesi: kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz.

(AB)