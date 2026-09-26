Tutuklu Gazeteci Tuğba Tekerek: Tuvaletin önünde yatıyorum

"Ailem Güvende" operasyonu kapsamında tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden Açık Radyo’dan Ömer Madra ve Özdeş Özbay’a bir mektup gönderdi.

Yıllardır yayına katılırken kullandığı ifadelere atıfta bulunan Tekerek, cezaevi şartlarını ve tutuklanma sürecini anlattığı mektubunda şöyle seslendi:

"Ben duymasam da biliyorum siz ordasınız, Ömer Bey ve Özdeş mikrofon başında, Andrey teknik masada, dinleyiciler Açık Radyolarının başında. Kainatın tüm seslerine ve renklerine açığız!"

Mektubun tamamı şöyle:

"Günaydın Ömer Bey,

Günaydın Özdeş,

Yıllardır her Perşembe sabahına böyle başlıyorduk. Maalesef şimdi size ve sevgili Açık Radyo dinleyicilerine Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nden bir mektupla seslenebiliyorum.

Ve maalesef size bu kez Avrupa ya da Türkiye gündeminden bahsedemeyeceğim. Ama narkotik dünyasıyla ilgili son derece ilginç, güncel bilgilere sahibim. Zira uyuşturucu koğuşunda tutuluyorum. Koğuş 40 kişi. 36 kişi uyuşturucudan, 2 kişi hırsızlıktan, 1 kişi cinayetten burada.

Ben de yaptığım bir haberden dolayı buradayım. 2024 yılında Gürcistan’da seçimler öncesinde bir LGBT aktivistiyle görüşüp KaosGL’ye haber yapmıştım. Akıl almaz bir şekilde KaosGL Instagram hesabı yetkilisi olduğum iddia ediliyor. Hiçbir delile dayanmadan! Ne yapayım... Bu ülkede oluyor böyle şeyler. Derin bir nefes alıp, dayanmaktan başka çare yok. Özgür demokratik dünya mücadelesine devam.

Neyse... Ben size biraz daha kaldığım koğuştan bahsedeyim;

Bir avluya bakan koğuşta 12 oda var. Odalar 2 kişilik ama her birinde en az 3 kişi kalıyor. Bizim odada 4 kişi kalıyoruz. Benim 4. yatağı koyacak yer bile yok. Yataklardan birini ranza altına doğru uzatıyoruz. Ben tuvaletin önünde yatıyorum.

Koğuşa girdiğimde bir radyo gördüğümde bir an çok sevinmiştim, sizin sesinizi duyabileceğim diye. Sonra Açık Radyo’nun karasal yayın lisansının iptal edildiğini hatırladım. Hafifçe çöktüm. Nasıl bir ülkede yaşadığımız kafama bir kez daha dank etti.

Olsun! Ben duymasam da biliyorum siz ordasınız, Ömer Bey ve Özdeş mikrofon başında, Andrey teknik masada, dinleyiciler Açık Radyolarının başında. Kainatın tüm seslerine ve renklerine açığız!

Ömer Bey, Özdeş, Andrey, tüm Açık Radyo emekçileri, programcıları ve pek sevgili Açık Radyo dinleyicileri; hepinize günaydın! Özgür günlerde görüşmek dileğiyle."

(EMK)