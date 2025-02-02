ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Şubat 2025 14:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2025 14:44
3 dk Okuma

Tutuklu gazeteci Toktaş: İktidar gazetecileri siyasi rekabetin parçası yapmaya çalışıyor

Utku Çakırözer, "Silivri Cezaevi, hukuksuzluklarla anılan bir zindan olmaktan kurtulamadı. Türkiye bu adaletsizliği hak etmiyor. Bu düzeni yok etmek için mücadele edeceğiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinin önünde poz veriyor. Çakırözer, üzerinde koyu renkli bir takım elbise ve açık mavi gömlek ile cezaevi giriş kapısının önünde duruyor. Arka planda üzerinde "T.C. Adalet Bakanlığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi" yazılı büyük bir giriş tabelası ve güvenlik yapıları görülüyor. Cezaevi girişinde bariyerler ve kontrol noktaları yer almakta. Hava açık ve güneşli.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilen Silivri Cezaevi’nde siyasi mahpusları ziyaret etti.

Aralarında gazeteciler, belediye başkanları, hak savunucuları ve parti liderlerinin bulunduğu tutukluların aktardığı mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Çakırözer, cezaevinde yatanların tamamen hukuksuz gerekçelerle özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirterek, “Bu düzeni yok etmek için mücadele ediyoruz” dedi.

Toktaş: İşimizi yaptığımız için hedefteyiz

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Çakırözer’e yaptığı açıklamada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef alındıklarını söyledi. Toktaş, "İktidar biz gazetecileri, siyasi rekabetlerinin bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Oysa biz gazetecilik çizgimizde herkese eşit mesafede durduk. Tutuklanmama gerekçe gösterdikleri olay, eleştirilerin odağındaki bir bilirkişiyle görüşülüp ona söz hakkı tanınmasıdır. Bu tamamen gazetecilik faaliyetidir. İşimizi yaptığımız için hedefteyiz" dedi.

Özdağ:  Beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının siyasi bir operasyon olduğunu dile getirdi. Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındım. Bir gün sonra Kayseri’de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla dosya önüme kondu. Oysa olaylarla ilgim yok, hiçbir provokatif açıklamam yok. Bize düşman ceza hukuku uygulanıyor. ABD’nin geçmişte siyahilere uyguladığı ayrımcılığın aynısını burada yaşıyoruz. Herkes biliyor ki beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar” dedi.

Epözdemir:  İstanbul Barosu hedefte

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, Halkların Demokratik Kongresi’ne üyelikle suçlandığını belirtti. Epözdemir, “Oysa HDK, yargı kararıyla kurulmuş yasal bir oluşum. Ellerindeki belge ise benim siyasi partiye adaylık başvurum. Tamamen yasal bir belgeyle tutuklandım. Amaçları İstanbul Barosu’na yönelik soruşturmaya zemin hazırlamak” dedi.

Belediye başkanları: Siyaseten burada tutuluyoruz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hukuksuz bir şekilde yaklaşık 100 gündür tutuklu bulunduğunu ve henüz iddianamesinin hazırlanmadığını ifade etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların siyasi operasyonların bir parçası olduğunu vurguladı.

Gezi mahpuslarından AYM’ye çağrı 

Gezi Davası’ndan hüküm giyen Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman, yaşadıkları hukuksuzluğun sona erdirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırdı. Mine Özerden ve Çiğdem Mater de aynı davadan Bakırköy Kadın Cezaevi’nde yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunuyor. Tutukluların ortak mesajı, Anayasa Mahkemesi’nin yaşanan adaletsizliğe bir an önce son vermesi yönünde oldu.

Çakırözer: İsmi değişti, zindan olmaktan kurtulamadı

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Çakırözer, Silivri Cezaevi’nin Türkiye’nin son 20 yılında birçok hukuksuz davaya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Çakırözer, şöyle dedi:

“2008’den bu yana Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Cumhuriyet ve Gezi davalarında gazeteciler, siyasetçiler, askerler burada yıllarca hapsedildi. Kimi burada hayatını kaybetti, kimi kalıcı hasarlarla çıkabildi. 2017’de ‘Dünyada en fazla gazetecinin bulunduğu cezaevi’ olarak anıldı. Bugün yine seçilmiş belediye başkanları, hukukçular, gazeteciler tamamen hukuksuz gerekçelerle Silivri’ye tıkılmış durumda. Türkiye bunu hak etmiyor! Mücadelemiz, bu düzeni yok edip Türkiye’yi demokrasi ve özgürlükler ülkesi yapma mücadelesidir."

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
PEHLİVAN VE OĞUZ SERBEST
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
30 Ocak 2025
İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı
İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı
25 Ocak 2025
Gökçe Gökçen, Gezi mahpuslarını ziyaret etti
Gökçe Gökçen, Gezi mahpuslarını ziyaret etti
27 Ağustos 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Osman Kavala Ahmet Özer Rıza Akpolat çiğdem mater utku çakırözer can atalay gezi davası
ilgili haberler
CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
3 Eylül 2024
/haber/chp-ikinci-can-atalay-basvurusunu-yapti-299278
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
28 Şubat 2024
/haber/cigdem-mater-tum-hakimler-sucsuz-oldugumuzu-biliyor-292446
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
11 Aralık 2024
/haber/mahkemeden-can-atalay-gondermeli-ifade-ozgurlugu-karari-302602
Çiğdem Mater: Vasatın egemenliğine kızgınım
4 Aralık 2023
/haber/cigdem-mater-vasatin-egemenligine-kizginim-288811
CHP, Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak
20 Ağustos 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-tbmmyi-yeniden-olaganustu-toplantiya-cagiracak-298778
Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek
27 Temmuz 2024
/haber/tugrul-turkes-gezi-davasi-mahpuslarini-ziyaret-edecek-297936
Çiğdem Mater, sinemada hapishaneyi yazdı
17 Ekim 2023
/haber/cigdem-mater-sinemada-hapishaneyi-yazdi-286444
Çiğdem Mater: AYM için umudumu korumak istiyorum
12 Ekim 2023
/haber/cigdem-mater-aym-icin-umudumu-korumak-istiyorum-286197
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024
/haber/turkes-gezi-davasi-mahpuslariyla-gorustu-298088
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
3 Eylül 2024
/haber/chp-ikinci-can-atalay-basvurusunu-yapti-299278
Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor
28 Şubat 2024
/haber/cigdem-mater-tum-hakimler-sucsuz-oldugumuzu-biliyor-292446
Mahkemeden Can Atalay göndermeli 'ifade özgürlüğü' kararı
11 Aralık 2024
/haber/mahkemeden-can-atalay-gondermeli-ifade-ozgurlugu-karari-302602
Çiğdem Mater: Vasatın egemenliğine kızgınım
4 Aralık 2023
/haber/cigdem-mater-vasatin-egemenligine-kizginim-288811
CHP, Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak
20 Ağustos 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-tbmmyi-yeniden-olaganustu-toplantiya-cagiracak-298778
Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek
27 Temmuz 2024
/haber/tugrul-turkes-gezi-davasi-mahpuslarini-ziyaret-edecek-297936
Çiğdem Mater, sinemada hapishaneyi yazdı
17 Ekim 2023
/haber/cigdem-mater-sinemada-hapishaneyi-yazdi-286444
Çiğdem Mater: AYM için umudumu korumak istiyorum
12 Ekim 2023
/haber/cigdem-mater-aym-icin-umudumu-korumak-istiyorum-286197
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024
/haber/turkes-gezi-davasi-mahpuslariyla-gorustu-298088
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Sayfa Başına Git