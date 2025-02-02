Tutuklu gazeteci Toktaş: İktidar gazetecileri siyasi rekabetin parçası yapmaya çalışıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, adı Marmara Cezaevi olarak değiştirilen Silivri Cezaevi’nde siyasi mahpusları ziyaret etti.

Aralarında gazeteciler, belediye başkanları, hak savunucuları ve parti liderlerinin bulunduğu tutukluların aktardığı mesajları kamuoyuyla paylaştı.

Çakırözer, cezaevinde yatanların tamamen hukuksuz gerekçelerle özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını belirterek, “Bu düzeni yok etmek için mücadele ediyoruz” dedi.

Toktaş: İşimizi yaptığımız için hedefteyiz

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Çakırözer’e yaptığı açıklamada, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef alındıklarını söyledi. Toktaş, "İktidar biz gazetecileri, siyasi rekabetlerinin bir parçası haline getirmeye çalışıyor. Oysa biz gazetecilik çizgimizde herkese eşit mesafede durduk. Tutuklanmama gerekçe gösterdikleri olay, eleştirilerin odağındaki bir bilirkişiyle görüşülüp ona söz hakkı tanınmasıdır. Bu tamamen gazetecilik faaliyetidir. İşimizi yaptığımız için hedefteyiz" dedi.

Özdağ: Beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanmasının siyasi bir operasyon olduğunu dile getirdi. Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındım. Bir gün sonra Kayseri’de 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla dosya önüme kondu. Oysa olaylarla ilgim yok, hiçbir provokatif açıklamam yok. Bize düşman ceza hukuku uygulanıyor. ABD’nin geçmişte siyahilere uyguladığı ayrımcılığın aynısını burada yaşıyoruz. Herkes biliyor ki beni burada Öcalan için rehin tutuyorlar” dedi.

Epözdemir: İstanbul Barosu hedefte

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, Halkların Demokratik Kongresi’ne üyelikle suçlandığını belirtti. Epözdemir, “Oysa HDK, yargı kararıyla kurulmuş yasal bir oluşum. Ellerindeki belge ise benim siyasi partiye adaylık başvurum. Tamamen yasal bir belgeyle tutuklandım. Amaçları İstanbul Barosu’na yönelik soruşturmaya zemin hazırlamak” dedi.

Belediye başkanları: Siyaseten burada tutuluyoruz

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hukuksuz bir şekilde yaklaşık 100 gündür tutuklu bulunduğunu ve henüz iddianamesinin hazırlanmadığını ifade etti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise belediye başkanlarına yönelik tutuklamaların siyasi operasyonların bir parçası olduğunu vurguladı.

Gezi mahpuslarından AYM’ye çağrı

Gezi Davası’ndan hüküm giyen Osman Kavala, Can Atalay ve Tayfun Kahraman, yaşadıkları hukuksuzluğun sona erdirilmesi için Anayasa Mahkemesi’ni göreve çağırdı. Mine Özerden ve Çiğdem Mater de aynı davadan Bakırköy Kadın Cezaevi’nde yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunuyor. Tutukluların ortak mesajı, Anayasa Mahkemesi’nin yaşanan adaletsizliğe bir an önce son vermesi yönünde oldu.

Çakırözer: İsmi değişti, zindan olmaktan kurtulamadı

Ziyaretler sonrası açıklama yapan Çakırözer, Silivri Cezaevi’nin Türkiye’nin son 20 yılında birçok hukuksuz davaya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Çakırözer, şöyle dedi:

“2008’den bu yana Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Cumhuriyet ve Gezi davalarında gazeteciler, siyasetçiler, askerler burada yıllarca hapsedildi. Kimi burada hayatını kaybetti, kimi kalıcı hasarlarla çıkabildi. 2017’de ‘Dünyada en fazla gazetecinin bulunduğu cezaevi’ olarak anıldı. Bugün yine seçilmiş belediye başkanları, hukukçular, gazeteciler tamamen hukuksuz gerekçelerle Silivri’ye tıkılmış durumda. Türkiye bunu hak etmiyor! Mücadelemiz, bu düzeni yok edip Türkiye’yi demokrasi ve özgürlükler ülkesi yapma mücadelesidir."

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde

PEHLİVAN VE OĞUZ SERBEST Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı

İstanbul Barosu yöneticisi Fırat Epözdemir tutuklandı

Gökçe Gökçen, Gezi mahpuslarını ziyaret etti

(EMK)