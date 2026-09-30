Tutuklu gazeteci Tekerek: Özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil

“Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde mektup gönderdi.

MLSA’daki habere göre, gönderdiği mesajda iyi olduğunu ve “Daha iyi bir dünya, demokratik, özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil” dedi.

Tekerek’in mektubu şöyle:

“Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki tutukluluğumun 15. günündeyim. Adli koğuşta günler çok kolay geçmiyor. Ama bu süreci de hayatın başka bir veçhesini öğrenme fırsatı olarak görüyorum.

İyiyim, moralim sağlam. Daha iyi bir dünya, demokratik, özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil.

Hukuki sürecimi başından beri Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) yürütüyor. MLSA’ya, beni bu süreçte yalnız bırakmayan avukatlara ve milletvekillerine çok teşekkür ederim.”

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(EMK)