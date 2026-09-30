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YT: Yayın Tarihi: 30.09.2026 17:37 30 Eylül 2026 17:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.09.2026 17:40 30 Eylül 2026 17:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Tutuklu gazeteci Tekerek: Özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil

15 Eylül’den bu yana tutuklu bulunan gazeteci Tekerek, yazdığı mektupta cezaevindeki günlerinin kolay geçmediğini ancak bu süreci hayatın başka bir veçhesini öğrenme fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Tekerek: Özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil
*Tuğba Tekerek
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“Ailem Güvende” operasyonu kapsamında tutuklanan gazeteci Tuğba Tekerek, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde mektup gönderdi.

MLSA’daki habere göre, gönderdiği mesajda iyi olduğunu ve “Daha iyi bir dünya, demokratik, özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil” dedi.

Tekerek’in mektubu şöyle:

“Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki tutukluluğumun 15. günündeyim. Adli koğuşta günler çok kolay geçmiyor. Ama bu süreci de hayatın başka bir veçhesini öğrenme fırsatı olarak görüyorum.

İyiyim, moralim sağlam. Daha iyi bir dünya, demokratik, özgür bir ülke için gazetecilik mücadelesi azmim bir gram eksilmiş değil.

Hukuki sürecimi başından beri Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) yürütüyor. MLSA’ya, beni bu süreçte yalnız bırakmayan avukatlara ve milletvekillerine çok teşekkür ederim.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tuğba Tekerek ifade özgürlüğü ailem güvende operasyonları
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