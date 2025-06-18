ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Haziran 2025 15:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2025 16:06
2 dk Okuma

Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor

Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatlarından Elif Ergin, bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’ndeki Erkılınç’ı ziyaret etti.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor

1 Mayıs’a yönelik çağrılar gerekçesiyle tutuklanan Özgür Gelecek Gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç ilaçlarına erişemediğini belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatlarından Elif Ergin, bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’ndeki Erkılınç’ı ziyaret etti.

"Salgın hastalık var"

Ziyarete dair bianet’e bilgi veren Avukat Ergin, şunları söyledi:

"Çölyak beslenmesi konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Bugüne dek cezaevi yönetimine 100'e yakın dilekçe verdiğini dile getirdi. Zaman zaman beslenmeye ilişkin kısmi düzelmeler olsa da sorunlar çözülmüş değil. Bu nedenle genel olarak zorluk yaşıyor. Kendine özel ekmek olduğu sürece işinin daha kolay olduğunu belirtti. Kantinde glutensiz ürünlerin olmadığını, en azından dışkantin hakkı tanınmasını da ayrıca talep etmiş.

Geçtiğimiz haftalarda koğuşta bir grip salgını olmuş. Kendisi de hastalanmış, ancak bir hafta on gün kadar ilaç dahi alamadığını belirtti. Neredeyse kendi kendine iyileştikten sonra ilaç verilmiş. Revir ile sorun yaşadığını dile getirdi. Kendisi aynı zamanda astım hastası, düzenli olarak da takviye olması gereken vitaminleri varmış. Bu vitamin iğnelerinin de yapılmadığını söyledi.

Gündemi, ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyor.  Maruz kalmış olduğu hak ihlallerine rağmen, sağlığı genel olarak iyi gözüküyordu ve morali yerinde idi. Dayanışma gösteren tüm kadın gazetecilere de özel olarak çok selamı var."

"Kadın gazetecileri susturamayacaksınız"

Kadın Gazeteciler Derneği de Erkılınç için çağrı yaptı, şöyle dedi:

“Tutuklu gazeteci Perihan Sevda Erkılıç, hastalığına rağmen uygun beslenme ve tedaviye erişemiyor!

Meslektaşımız Perihan Sevda Erkılıç derhal serbest bırakılmalıdır. Hakikatin peşine düşen özgür basını susturamayacaksınız!  #GazeteciPerihanErkılıçSerbestBırakılsın"

Bilgi Notu: Gazeteci Perihan Sevda Erkılınç, Çölyak hastası. Bu hastalık, glutensiz özel bir diyet gerektiriyor. Ancak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu olduğu süre boyunca bu ihtiyacı karşılanmıyor. Başlangıçta verilen glutensiz ekmek bir süre sonra kesilmiş. Şu anda sunulan yemekler hem yetersiz hem de hastalığına uygun değil. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatıyor, genel sağlık durumunu kötüleştiriyor.

İlaçlarına ulaşamıyor. Basit bir grip ilacı bile verilmiyor. Revire çıkma hakkı ya tamamen engelleniyor ya da uzun süre bekletilerek işkenceye dönüştürülüyor. Cezaevi idaresine yaklaşık yüz dilekçe yazmış olmasına rağmen hiçbir çözüm üretilmemiş. Elinde resmi sağlık raporları da olmasına rağmen bu belgeler dikkate alınmıyor.

Tüm bu ihmaller, Perihan Sevda Erkılınç’ın sadece hastalığıyla değil, aynı zamanda sistemli bir hak gasbıyla da mücadele ettiğini gösteriyor. Tedavi hakkı tanınmıyor, insanca yaşam koşulları sağlanmıyor. Cezaevindeki ihmaller her geçen gün sağlığını daha fazla tehdit ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sevda Erkılıç Sevda Erkılıç tutuklu mahpus gazeteciler
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Devamını Göster
ilgili haberler
EMEP Milletvekili Karaca, tutuklu gazeteci Erkılınç'ı Adalet Bakanı’na sordu
18 Haziran 2025
/haber/emep-milletvekili-karaca-tutuklu-gazeteci-erkilinc-i-adalet-bakanina-sordu-308526
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
EMEP Milletvekili Karaca, tutuklu gazeteci Erkılınç'ı Adalet Bakanı’na sordu
18 Haziran 2025
/haber/emep-milletvekili-karaca-tutuklu-gazeteci-erkilinc-i-adalet-bakanina-sordu-308526
diğer yazıları
HPV aşısında önemli uyarı: İki suşlu aşı önemli ama yeterli değil
18 Haziran 2025
HPV aşısında önemli uyarı: İki suşlu aşı önemli ama yeterli değil
Adı Rukiye, adı Emine, adı eve gelen kadın, adı temizlik işçisi…
16 Haziran 2025
Adı Rukiye, adı Emine, adı eve gelen kadın, adı temizlik işçisi…
KADINLARIN GÜNDEMİ
Babalar ve kızları
14 Haziran 2025
Babalar ve kızları
Cumartesi Annesi Makbule Çur: Oğlum gelir de bulamaz diye 31 yıldır evimi değiştirmiyorum
14 Haziran 2025
Cumartesi Annesi Makbule Çur: Oğlum gelir de bulamaz diye 31 yıldır evimi değiştirmiyorum
Feride Çiçekoğlu: Yazmak uyanıkken rüya görmektir
14 Haziran 2025
Feride Çiçekoğlu: Yazmak uyanıkken rüya görmektir
Sayfa Başına Git