Tutuklu gazeteci Sevda Erkılınç sağlığa erişim hakkı istiyor

1 Mayıs’a yönelik çağrılar gerekçesiyle tutuklanan Özgür Gelecek Gazetesi muhabiri Perihan Sevda Erkılınç ilaçlarına erişemediğini belirtti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası avukatlarından Elif Ergin, bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’ndeki Erkılınç’ı ziyaret etti.

"Salgın hastalık var"

Ziyarete dair bianet’e bilgi veren Avukat Ergin, şunları söyledi:

"Çölyak beslenmesi konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Bugüne dek cezaevi yönetimine 100'e yakın dilekçe verdiğini dile getirdi. Zaman zaman beslenmeye ilişkin kısmi düzelmeler olsa da sorunlar çözülmüş değil. Bu nedenle genel olarak zorluk yaşıyor. Kendine özel ekmek olduğu sürece işinin daha kolay olduğunu belirtti. Kantinde glutensiz ürünlerin olmadığını, en azından dışkantin hakkı tanınmasını da ayrıca talep etmiş.

Geçtiğimiz haftalarda koğuşta bir grip salgını olmuş. Kendisi de hastalanmış, ancak bir hafta on gün kadar ilaç dahi alamadığını belirtti. Neredeyse kendi kendine iyileştikten sonra ilaç verilmiş. Revir ile sorun yaşadığını dile getirdi. Kendisi aynı zamanda astım hastası, düzenli olarak da takviye olması gereken vitaminleri varmış. Bu vitamin iğnelerinin de yapılmadığını söyledi.

Gündemi, ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyor. Maruz kalmış olduğu hak ihlallerine rağmen, sağlığı genel olarak iyi gözüküyordu ve morali yerinde idi. Dayanışma gösteren tüm kadın gazetecilere de özel olarak çok selamı var."

"Kadın gazetecileri susturamayacaksınız"

Kadın Gazeteciler Derneği de Erkılınç için çağrı yaptı, şöyle dedi:

“Tutuklu gazeteci Perihan Sevda Erkılıç, hastalığına rağmen uygun beslenme ve tedaviye erişemiyor!

Meslektaşımız Perihan Sevda Erkılıç derhal serbest bırakılmalıdır. Hakikatin peşine düşen özgür basını susturamayacaksınız! #GazeteciPerihanErkılıçSerbestBırakılsın"

Tutuklu gazeteci Perihan Sevda Erkılıç, hastalığına rağmen uygun beslenme ve tedaviye erişemiyor!



Meslektaşımız Perihan Sevda Erkılıç derhal serbest bırakılmalıdır. Hakikatin peşine düşen özgür basını susturamayacaksınız! #GazeteciPerihanErkılıçSerbestBırakılsın pic.twitter.com/SXx02M0rwE — Kadın Gazeteciler Derneği (@kgd_mersin) June 18, 2025

Bilgi Notu: Gazeteci Perihan Sevda Erkılınç, Çölyak hastası. Bu hastalık, glutensiz özel bir diyet gerektiriyor. Ancak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu olduğu süre boyunca bu ihtiyacı karşılanmıyor. Başlangıçta verilen glutensiz ekmek bir süre sonra kesilmiş. Şu anda sunulan yemekler hem yetersiz hem de hastalığına uygun değil. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatıyor, genel sağlık durumunu kötüleştiriyor. İlaçlarına ulaşamıyor. Basit bir grip ilacı bile verilmiyor. Revire çıkma hakkı ya tamamen engelleniyor ya da uzun süre bekletilerek işkenceye dönüştürülüyor. Cezaevi idaresine yaklaşık yüz dilekçe yazmış olmasına rağmen hiçbir çözüm üretilmemiş. Elinde resmi sağlık raporları da olmasına rağmen bu belgeler dikkate alınmıyor. Tüm bu ihmaller, Perihan Sevda Erkılınç’ın sadece hastalığıyla değil, aynı zamanda sistemli bir hak gasbıyla da mücadele ettiğini gösteriyor. Tedavi hakkı tanınmıyor, insanca yaşam koşulları sağlanmıyor. Cezaevindeki ihmaller her geçen gün sağlığını daha fazla tehdit ediyor.

(EMK)