Tutuklu gazeteci Müftüoğlu’ndan yeni yıl mesajı

Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj gönderdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Müftüoğlu, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında şunlara yer verdi:

“Merhaba, herkese şimdiden özgür bir yıl diliyorum. 8 ayı aşkın süredir tutukluyum. Buradan genel gündeme ve Türkiye’nin durumuna bakınca tüm Türkiye’nin daha fazla cezaevine dönüştürülmeye çalışıldığını görüyorum. Toplumu, halkları, kadınları, nefessiz bırakmaya çalışan bir iktidar anlayışı var. Bizler de bu gerçekliği yazdığımız için hapsedildik. Ancak tarihten biliyoruz ki gerçekler, hakikatler karartılamaz. Bizler de her koşulda gerçekleri yazarak bu karanlığa ışık olmaya çalışacağız. Özgür, barış içinde hakikatin hakim olduğu yılları yaşayacağız. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyorum. Tüm gazetecilere özgürlük diliyorum.”

Ne olmuştu?

Dicle Müftüoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 49 kişi hakkında başlattığı soruşturma kapsamında 29 Nisan’da gözaltına alındıktan sonra 3 Mayıs’ta tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanması üzerine savcılık 18 Temmuz’da iddianame hazırladı. Ancak Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etmedi. 27 Temmuz’da aynı savcılığa iddianameyi iade etti.

Mahkeme, iade gerekçesinde soruşturma bağlamında gözaltına alınan ve tutuklananların arasında hukuki ve fiili bağlantının olmamasına rağmen soruşturmanın toplu yürütüldüğünü ve iddianamenin de bu şekilde hazırlandığına işaret ederek, iddianamenin kişiye göre hazırlanmasını istedi.

Mahkeme, daha sonraki süreçte savcılığının yaptığı itirazı da reddetti. Bunun üzerine savcılık ilk olarak 6 Eylül’de Müftüoğlu ile birlikte gözaltına alınıp tutuklanan MA editörü Sedat Yılmaz hakkında ayrı olarak, “örgüte üye olmak” ve “örgüt kurmak ve yönetmek” iddiası ile iddianame düzenlendi.

Aynı mahkeme, savcının bu iddianamesini de kabul etmeyerek, 21 Eylül’de yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme, bu kararında suç iddialarının Diyarbakır’da geçtiğini belirterek, bu nedenle iddianamenin Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilmesine karar verdi.

Bir sonraki duruşma 18 Ocak 2024'te

(AD)