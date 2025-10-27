ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ekim 2025 16:51
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2025 16:55
1 dk Okuma

Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay’dan TELE 1 çağrısı: Dayanışalım

Karabay açıklamasında, TELE1’in, Merdan Yanardağ’ın ve diğer gazetecilerin yanında olunması gerektiğini belirterek “bağımsız medyayı yok etmeye çalışanların” karşısında durulması gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Deri mont giymiş Furkan Karabay'ın görseli var.
*Furkan Karabay

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay, TELE1’e yönelik operasyon ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, gazetecilere ve tüm basın emekçilerine “Tele1’e yapılan yargı gaspına karşı en sert tepkilerini göstermeleri” çağrısı yaptı.

TELE 1’in YouTube kanalına erişim kesildi
TELE 1’in YouTube kanalına erişim kesildi
25 Ekim 2025
TELE 1 kanalına kayyım atandı
TELE 1 kanalına kayyım atandı
24 Ekim 2025

Karabay, TELE1’i hedef alan uygulamaların yarın diğer medya kurumlarının kapısını da kıracağını vurgulayarak meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Karabay açıklamasında, TELE1’in, Merdan Yanardağ’ın ve diğer gazetecilerin yanında olunması gerektiğini belirterek “bağımsız medyayı yok etmeye çalışanların” karşısında durulması gerektiğini söyledi.

Karabay’ın hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Gazeteciler ve tüm basın emekçileri, Tele1’e yapılan yargı gaspına karşı en sert tepkilerini göstermelidir. Başta, diğer medya patronları da bilmelidir ki, Tele1’i gasp edenler yarın sizin de kapınızı kıracaktır. Tele1’in, Merdan Yanardağ’ın ve gazeteci arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında olalım, bağımsız medyayı yok etmeye çalışan ve Merdan Yanardağ’ı delilsiz bir şekilde tutuklayanların karşısında olalım.”

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
Tutuklu gazeteci Furkan Karabay’ın 15 yıla kadar hapsi isteniyor
5 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
furkan karabay ifade özgürlüğü tele1 Merdan Yanardağ
ilgili haberler
TELE 1’in YouTube kanalı yeniden erişime açıldı
Bugün 10:20
/haber/tele-1in-youtube-kanali-yeniden-erisime-acildi-312974
Merdan Yanardağ kimdir?
25 Ekim 2025
/haber/merdan-yanardag-kimdir-312894
TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler
24 Ekim 2025
/haber/tele1-ve-imamogluna-casusluk-sorusturmasina-tepkiler-312839
GÜNCELLENİYOR
“Casusluk” İddiasıyla TELE1’e operasyon: Merdan Yanardağ gözaltına alındı
24 Ekim 2025
/haber/casusluk-iddiasiyla-tele1e-operasyon-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-312828
Merdan Yanardağ TCK 301'den beraat etti
25 Eylül 2025
/haber/merdan-yanardag-tck-301-den-beraat-etti-311905
