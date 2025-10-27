Tutuklu Gazeteci Furkan Karabay’dan TELE 1 çağrısı: Dayanışalım

Tutuklu gazeteci Furkan Karabay, TELE1’e yönelik operasyon ve kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına ilişkin olarak, gazetecilere ve tüm basın emekçilerine “Tele1’e yapılan yargı gaspına karşı en sert tepkilerini göstermeleri” çağrısı yaptı.

Karabay, TELE1’i hedef alan uygulamaların yarın diğer medya kurumlarının kapısını da kıracağını vurgulayarak meslektaşlarına dayanışma çağrısı yaptı.

Karabay açıklamasında, TELE1’in, Merdan Yanardağ’ın ve diğer gazetecilerin yanında olunması gerektiğini belirterek “bağımsız medyayı yok etmeye çalışanların” karşısında durulması gerektiğini söyledi.

Karabay’ın hesabından yapılan paylaşım şöyle:

“Gazeteciler ve tüm basın emekçileri, Tele1’e yapılan yargı gaspına karşı en sert tepkilerini göstermelidir. Başta, diğer medya patronları da bilmelidir ki, Tele1’i gasp edenler yarın sizin de kapınızı kıracaktır. Tele1’in, Merdan Yanardağ’ın ve gazeteci arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında olalım, bağımsız medyayı yok etmeye çalışan ve Merdan Yanardağ’ı delilsiz bir şekilde tutuklayanların karşısında olalım.”

(EMK)