Tutuklu gazeteci Fırat Can Arslan ilk duruşmada beraat etti

Diyarbakır’da Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapis tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet K. ile mahkeme heyetindeki eşi Seda K.’nin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazdığı için tutuklanan Mezopotamya Ajansı (MA) Ankara muhabiri Fırat Can Arslan bugün hakim karşısına çıktı.

‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle (TMK 6/1)’ suçlanan Arslan Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Arslan’ı mahkemede Şevin Kaya, Resul Temur ve Çiğdem Kozan savundu. Duruşmayı, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) ile Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) temsilcileri izledi.

Duruşmanın başlamasıyla Seda K.’nin dosyaya katılma hakkından vazgeçtiği öğrenildi.

Arslan beyanında “Burada iddianamedeki suçlamalara karşı savunma yapmayacağım, gazeteciliğin neden yargılandığına dair savunma yapacağım. Burada gazetecilik neden yargılanıyor onu anlatacağım” diyerek başladı.

Ardından da tutuklanmasına neden olan haberin hikayesini anlattı. Haberdeki bilgilerin Resmi Gazete’de yayınlandığını söyleyen Arslan, trajikomik bir yargılama ile karşı karşıya olduğunu ekledi.

Gazeteciliğin yargılandığını dile getiren Arslan, “Gazetecilik toplumun haber hakkını savunmak, haksızlığa, adaletsizliğe karşı söz kurmayı gerektirir. Bu işin özü hakikatse her dönemde birilerini rahatsız etmiş ve yargılamalara konu olmuştur” diye konuştu.

Yargının da iktidar tarafından gazetecileri baskılama aracına dönüştüğünü dile getiren Arslan, “Tek adam rejiminin yargısından bahsediyoruz. Siyasi saiklerle alınan ve yargılama konusu yapılan bir zihniyeti görüyoruz” dedi.

Savcı ceza istedi

Ardından söz alan Arslan'ın avukatı Resul Temur, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinde tarif edilen 'terörle mücadelede görev almış personel tanımı'nın belirsiz olduğunu anlattı. Temur, "Bu dava savcıyla dayanışma davasıdır. Bu dava bir husumet davasıdır" dedi.

Mütalaa vere duruşma savcı, Arslan'ın, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme 'suçun yasal unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle Fırat Can Arslan'ın tahliyesine ve beraatına hükmetti.

Ne olmuştu? Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz ile T24 editörü Sibel Yükler, bianet editörü Evrim Kepenek ve gazeteci Evrim Deniz 25 Temmuz’da gözaltına alındı. Arslan tutuklanırken diğer gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Arslan’ın tutuklanmasına gerekçe 16 Haziran 2022’de tutuklanan 16 gazetecinin soruşturmasını yürüten savcı Mehmet K. ile Seda K.’nin evli olduğunu ve ikilinin Samsun Vezirköprü’ye tayin olduğunu yazmasıydı. Gözaltına alınan isimler ise Arslan’ın habere ilişkin sosyal medya paylaşımını paylaşmıştı.

(HA)