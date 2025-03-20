Tutuklu gazeteci Eylem Babayiğit’e ceza ve tahliye

Medya Haber’de Mercek programını sunan gazeteci Eylem Babayiğit, ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında ‘örgüt propagandasından’ 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Dün (19 Mart) İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Babayiğit Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden getirildi. Duruşma iddianameye karşı yapılan savunmayla başladı.

Babayiğit “Gazeteciyim ve kendimi özgür basın emekçisi olarak tanımlıyorum Yaptığım programlardan belirli kesimler alınarak önüme suç olarak konuldu. Yaptığım programların tamamı gazetecilik faaliyetleri kapsamındadır. Mercek’e sayısız program yaptım. Ancak sadece birkaçı önüme getirildi. Tutuklu bulunduğum 2 ay süre zarfında gazetecilik yapamadım. Haber yapma hakkım engellendi ve toplumun haber alma hakkı gasp edildi” dedi.

Daha sonra Babayiğit’in avukatı Nagehan Avçil söz alarak “Haber içeriklerine baktığımızda örneğin Kürdistan kelimesi geçmesi örgüt üyeliği kapsamında değerlendirilmiş. Örgüt üyeliğinin unsurlarını belli. Bu dava basın özgürlüğüne karşı açılmıştır. Müvekkilim mevcut iktidarın isteği doğrultusunda yayın yapmadığı için yargılanıyor. İddianamenin hukuki boyutunun olmadığı ortada. Tahliye ile beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Ardından duruşma savcısı, mütalaa vererek Babayiğit’in ‘örgüt propagandası’ iddiasıyla cezalandırılmasını ve tahliyesini talep etti.

Bunun üzerine tekrar söz alan avukat Nagehan Avçil,“Kürdistan, İmralı tecridi, mahpus, tutsak” kelimelerinin şiddeti içermediğini ve bu yüzden ‘örgüt propagandası’ suçunu oluşturmayacağını söyledi. Avçil, “Bugün herkes PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın ifadelerine yer veriyor. Hukuk kişiye göre mi değerlendiriliyor. Üç kelimeden mahkumiyet kararı verilirse ifade özgürlüğü bu toplumda yer almaz. Mahkemece beraat kararı verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eylem Babayiğit’e “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün ceza vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Ayrıca tahliyesine hükmetti.

Cezaevi önünde sevenleri karşıladı

Tahliye kararının ardından Babayiğit dün akşamüstü Bakırköy Cezaevi’nden serbest bırakıldı.

Ailesi ve meslektaşları tarafından cezaevi önünde karşılanan Babayiğit, “Özgür basın emekçileri olarak, yaptığımız haberler illegalize edilerek yargılanmaya çalışıyoruz. Ben tahliye edildim ama cezaevinde hala birçok gazeteci arkadaşımız var. Ne içeride ne dışarıda haber yapmamız engellenemez. Bizim tutukluluğumuz sadece bizimle ilgili değil, halkın haber alma hakkının gasp edilmesi ile ilgili bir durum. Tutsak gazeteciler Necla Demir Arvas ve Rahime Karvar’ın herkese çok selamı var” diye konuştu.

(HA)