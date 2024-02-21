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HABER
Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 14:27
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2024 14:38
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Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu için uluslararası kampanya çağrısı

ÇGD, DFG, MLSA, MKG, DİSK Basın-İş ve TGS, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklanan gazeteci Dicle Müftüoğlu için uluslararası kurumlara kampanya çağrısı yaptı: "Gazeteciliğin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunun, gazetecileri korumanın ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi korumak anlamına geldiğinin bilinmesini istiyoruz."

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu için uluslararası kampanya çağrısı

Türkiye’de faaliyet yürüten altı gazeteci meslek örgütü, tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu’nun serbest bırakılması için uluslararası kurumlara kampanya çağrısı yaptı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG),  Medya Ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası  (TGS) hazırladığı çağrı metnini uluslararası basın örgütleri ve insan hakları alanında çalışmalara yürüten kurumlara gönderdi.

29 Şubat'taki üçüncü duruşma öncesi Müftüoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı yaptı:

43 sayfalık iddianamenin 41 sayfasında tek bir suçlama yok

Ödüllü Kürt gazeteci Dicle Müftüoğlu, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü olarak gazetecilik alanındaki değerli çalışmalarıyla tanınan bir gazetecidir. 3 Mayıs 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dicle Müftüoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Nisan 2023'te Diyarbakır'da gözaltına alındı. Yaklaşık 10 aydır Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Müftüoğlu hakkında ‘yasadışı örgüte üye olmak’ ve ‘yasadışı örgüt kurmak ve yönetmek’ suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Ancak iddianameyi incelediğimizde 43 sayfalık iddianamenin 41 sayfasında Müftüoğlu'na yönelik tek bir suçlama bulunmuyor.

İki duruşmada da gerekçesiz tahliye edilmedi

Müftüoğlu'nun 14 Aralık 2023 ve 18 Ocak 2024 tarihli duruşmalarında Müftüoğlu'nun gazetecilik faaliyetleri dışında dosya kapsamında herhangi bir eylem ve faaliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Türkiye'de Kürt gazetecilere yönelik baskıların tüm kamuoyu farkındadır. Müftüoğlu defalarca tutuklanan ve yargılanan bu baskı altındaki gazetecilerden sadece biri. Ancak uzun tutukluluk yoluyla belirsiz bir cezaya tabi tutulduğu görülüyor. Her iki duruşmada da hakim, cezaevinde kalması için yeterli delil olmamasına rağmen tahliye etmedi.

Dicle Müftüoğlu 29 Şubat'ta üçüncü kez hâkim karşısına çıkacak. Müftüoğlu, mesleğini icra ederken gazetecilik ilkelerini ve etik kurallarını her zaman korumuş ve savunmuştur. Gazeteciliğin getirdiği zorluklara ve zorluklara rağmen kamuoyunu bilgilendirme görevini özveriyle sürdürdü. Bu çalışması nedeniyle Hollanda merkezli Free Press Unlimited tarafından ‘En Dayanıklı Gazeteci’ ödülüne layık görüldü.

Basın özgürlüğüne saldırı

Müftüoğlu'nun gazetecilik mesleği nedeniyle tutuklanması sadece kendisine değil, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine de ciddi bir saldırıdır. Bu bağlamda Dicle Müftüoğlu'nun ve tüm gazetecilerin haklarını koruyacak adımları atmaya ve bu içi boş suçlamaların aşılmasına yardımcı olmaya çağırıyoruz. 29 Şubat'ta Müftüoğlu'nun yargılanmadan önce özgürlüğüne kavuşması için bir uluslararası kampanya başlatmanızı bekliyoruz.

Gazeteciliğin demokrasinin ayrılmaz bir parçası olduğunun, gazetecileri korumanın ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi korumak anlamına geldiğinin bilinmesini istiyoruz. Dicle Müftüoğlu'nun davası ve benzer durumdaki diğer gazetecilerin davaları dikkate alınarak gerekenler yapılmalıdır.

Dicle Müftüoğlu’na ikinci duruşmada da tahliye yok
Dicle Müftüoğlu’na ikinci duruşmada da tahliye yok
18 Ocak 2024

(HA)

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/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-aclik-grevine-basladi-291136
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23 Ocak 2024
/haber/dicle-muftuoglu-mahkeme-heyeti-zulum-politikasini-surdurmekte-kararli-290897
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Basın meslek örgütlerinden Dicle Müftüoğlu’nun serbest bırakılması çağrısı
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/haber/basin-meslek-orgutlerinden-dicle-muftuoglunun-serbest-birakilmasi-cagrisi-290659
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Dicle Müftüoğlu: İki aydır doktor yok, tutuklulara tek sıra yürütme dayatılıyor
31 Aralık 2023
/haber/dicle-muftuoglu-iki-aydir-doktor-yok-tutuklulara-tek-sira-yurutme-dayatiliyor-290007
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7 Aralık 2023
/haber/mahkeme-tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-nu-tahliye-etmedi-288988
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu’na kelepçeli muayene dayatması
13 Eylül 2023
/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-na-kelepceli-muayene-dayatmasi-283915
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/haber/dicle-muftuoglu-en-direncli-gazeteci-odulu-ne-aday-283877
Gazeteciler Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz'ın iddianamesi iade edildi
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/haber/gazeteciler-dicle-muftuoglu-ve-sedat-yilmaz-in-iddianamesi-iade-edildi-282325
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