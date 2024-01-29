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Yayın Tarihi: 29 Ocak 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2024 10:52
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Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu açlık grevine başladı

18 Ocak’taki ikinci duruşmada da tahliye edilmeyen Dicle Müftüoğlu “Mesleki faaliyetleri kriminalize edilerek hapsedilen bir gazeteci olarak sessizliğe karşı sesimi yükseltiyorum” dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tutuklu gazeteci Dicle Müftüoğlu açlık grevine başladı

Yaklaşık 9 aylık tutukluluğun sonunda 18 Ocak’ta çıktığı ikinci duruşmada da tahliye edilmeyen Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu, açlık grevine başladı.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde tutuklanıp Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne konan Müftüoğlu mesleki faaliyetlerinin kriminalize edildiğini belirterek hapsedildiğini söyledi ve buna karşı sesini yükselttiğini kaydetti.

Türkiye’de düşünen, konuşan, gerçekleri yazan herkesin hapsedildiğini belirten Müftüoğlu “Herkesi ses yükseltmeye çağırıyorum” dedi. Müftüoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mesaj şöyle:

Düşünen, konuşan, gerçekleri yazan herkesin hapsedildiği bir Türkiye gerçekliğinde yaşıyoruz. Aslında hapsedilen, tecrit edilenin hakikat olduğunu biliyoruz. Tecride karşı cezaevlerinde başlatılan açlık grevi devam ediyor. İfade özgürlüğüne, hakikate, demokrasiye, özgürlüklere uygulanan tecrit ve yok sayma kaynağını İmralı Cezaevi’nde sürdürülen politikadan alıyor.

"Tüm bu karanlığın dağılması için tecridin kırılması gerekiyor. Ben de mesleki faaliyetleri kriminalize edilerek hapsedilen, hukuksuzluğun sonuçlarını bizzat yaşayan bir gazeteci olarak yaratılan sessizliğe karşı sesimi yükseltiyorum. Hakikat karanlıkta kalmasın diye herkesi de ses yükseltmeye çağırıyorum.

Dicle Müftüoğlu’na ikinci duruşmada da tahliye yok
Dicle Müftüoğlu’na ikinci duruşmada da tahliye yok
18 Ocak 2024

(HA)

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/haber/dicle-muftuogluna-ikinci-durusmada-da-tahliye-yok-290742
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/haber/basin-meslek-orgutlerinden-dicle-muftuoglunun-serbest-birakilmasi-cagrisi-290659
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/haber/dicle-muftuoglu-iki-aydir-doktor-yok-tutuklulara-tek-sira-yurutme-dayatiliyor-290007
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/haber/tutuklu-gazeteci-dicle-muftuoglu-na-kelepceli-muayene-dayatmasi-283915
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12 Eylül 2023
/haber/dicle-muftuoglu-en-direncli-gazeteci-odulu-ne-aday-283877
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