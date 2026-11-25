2019’da el konulan harici diskte devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeler bulunduğu iddiasıyla 2 Ekim 2026’da tutuklanan gazeteci Derya Okatan, cezaevinden mektup gönderdi. Hakkındaki suçlamaları ve tutuklanmasına gerekçe gösterilen belgelerin içeriğini anlattı.

Okatan, suçlamaya konu belgelerin Ergenekon davaları döneminde çok sayıda gazete ve internet sitesinde yayımlandığını, Genelkurmay Başkanlığı’nın ise o dönemde belgelerin sahte olduğunu açıkladığını belirtti.

İddianamede belgelerin gizli olduğunu ortaya koyan herhangi bir rapor ya da belge bulunmadığını ifade eden Okatan, kamuya açık nüfus bilgilerinin, radyo ve televizyon frekanslarının, siyasi parti kurucu listelerinin ve yayımlanmış gazetecilik ürünlerinin de “gizli belge” kapsamında değerlendirildiğine dikkat çekti.

Okatan’ın mektubu şöyle:

“Ergenekon davaları dönemini hatırlarsınız; bir dünya belge havada uçuşuyordu. Hatta Mehmet Baransu’nun, elinde kocaman bir valizle Taraf gazetesi önünde çektirdiği bir fotoğraf vardı. Taraf, o belgeleri çarşaf çarşaf yayımladı. Sadece Taraf değil, birçok gazete ve internet sitesinde yer aldı. Elden ele, bilgisayardan bilgisayara dolaştı durdu o belgeler.

En çok bilinenlerden bir tanesi ‘Bilgi Destek Planı’ydı. Albay Dursun Çiçek’in tutuklandığı günlerde meçhul bir asker türemişti. (‘Meçhul asker’ tanımlaması o dönemki haberlerde yer almıştır.) Bu asker, savcı Zekeriya Öz’e bir mektup göndermiş, ‘temizlik’ yapılan hard disklerde kurtardığı belgeleri Öz ile birlikte cumhurbaşkanı, başbakan, adalet bakanı ve muhalefet partilerine gönderdiğini söylemişti. Meçhul Asker’in gönderdiği belgeler de Taraf’ta yayımlandı.

‘Çorum İl Etüdü’, Alevilerle ilgili fişleme belgeleri, yine dînî cemaat ve tarikatlarla ilgili fişleme belgeleri birçok sitede haber yapıldı. Genelkurmay o belgeleri yalanladı. Belgelerin sahte olduğunu söyledi. Hatta Meçhul Asker’in varlığı bile ilerleyen zamanda tartışma konusu oldu.

Üzerinden yıllar geçti. AKP ile Gülen Cemaati ortaklığı bozulduktan sonra ortada ne belgeler kaldı ne de Ergenekon-Balyoz davaları.

Ama her ne hikmetse Genelkurmay’ın sahte dediği belgeler, üzerinden 18 yıl geçtikten sonra devletin güvenliğine ilişkin gizli belge oldu (!) ve bir gazeteciyi tutuklamanın bahanesi yapıldı.

Ergenekon davaları döneminde hasbelkader haber arşivine girmiş ve çekmecedeki hard diskte unutulmuş belgeler nedeniyle bir buçuk aydır tutukluyum.

Aslında bir itirafçı ifadesiyle başlatılan soruşturmada niyet beni de itirafçılığa zorlamaktır. Demokles’in kılıcının üzerinden hiç eksik olmadığı Etkin Haber Ajansı (ETHA) kriminalize edilmek isteniyordu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade sırasında ‘tutuklama sopası’nın gösterilmesi de ihmal edilmedi. Dosyada itirafçı ifadesi dışında bir delil olmadığı için o gün serbest bırakıldım. Üzerinden 5 ay geçtikten sonra 2 Ekim günü sabaha karşı evimden gözaltına alındığımda bu kez tutuklanacağımı anlamıştım.

30 Nisan’daki ev aramasında el konuşan o çekmecede unutulmuş hard disk’te gizli belgeler olduğu söylendi. Açık kaynaklarla yapılan basit bir aramada dahi bu belgelerin gizli olmadığı tespit edilebilecekken devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme suçlaması ile hakkımda 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede belgelerin gizli olduğunu gösteren hiçbir rapor-belge bulunmuyor.

Jandarma görevlilerinin hazırladığı fezlekede ‘güvenlik kuvvetleri tarafından hazırlandığı değerlendirilen’ ifadesi savcılık tarafından da yeterli görülerek aynen iddianameye aktarılmış. Avukatımın belgelerdeki ifadelerin kelimesi kelimesine aynı olduğu haberleri mahkemeye sunması dikkate alınmadı. Yine ‘eğer bilgi temin edilmeden önce açıklamış veya herkes tarafından bilinen bir husus haline gelmiş ise artık sır olma vasfını kaybettiğinden temini suç oluşturmayacaktır’ şeklindeki Yargıtay kararı da yok sayıldı.

Üstelik Çorum nüfus bilgileri, radyo-tv frekans bilgileri, DEHAP kurucular kurulu listesi, bazı radyo programlarının döküm listesi ile ETHA’da yayımlanmış röportaj ve yazılar da iddianamede ‘gizli belge’ kapsamına alınmış.

Davamın ilk duruşması 14 Ocak’ta görülecek. Bu günün benim için ayrı bir önemi var. 14 Ocak’ta oğlum 5 yaşına girecek. O gün kavuşabilirsek ikimize de en güzel hediye olacak.”