Tutuklu Buğra Gökce hesapladı: Cezaevinde enflasyon TÜİK’in iki katı

Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, cezaevi kantinindeki ürünlerin geçen yıl ve bu yıl fiyatlarını karşılaştırarak “cezaevi mutfak enflasyonunu” hesapladı.

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Gökce, cezaevindeki enflasyonun yüzde 70,25’e ulaştığını belirterek bunun TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun iki katından fazla olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından cezaevindeki kantin fiyatlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Gökce, cezaevi marketinin geçen yılki ve bu yılki fiyat listelerini karşılaştırarak yaptığı hesaplamada, ürünlerdeki ortalama fiyat artışının yüzde 70,25 olduğunu aktardı.

TÜİK’in ağustos ayı yıllık enflasyonunu yüzde 31,5, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyonu ise yüzde 33,79 olarak açıkladığını hatırlatan Gökce, cezaevindeki fiyat artışının TÜİK verilerinin yaklaşık iki katına çıktığını belirtti.

Gökce, cezaevindeki fiyatların bazı ürünlerde dışarıdaki market fiyatlarının altında olabildiğine dikkat çekerek bunun nedenini vergiler, maliyetler, muafiyet ve sübvansiyonlarla açıkladı. Buna rağmen fiyat artışlarının yüksek olduğunu vurguladı.

En fazla zamlanan ürün zeytinyağı

Gökce’nin hesaplamasına göre cezaevinde en fazla fiyat artışı yüzde 150,4 ile sızma zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağını yüzde 136,9’luk artışla ton balığı izledi.

Beyaz peynirdeki fiyat artışının ise TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyonuna yaklaştığını belirten Gökce, bunun dışındaki ürünlerin tamamında fiyat artışlarının TÜİK’in yıllık enflasyon oranının üzerinde olduğunu söyledi.

Gökce ayrıca bazı ürünlerin fiyatı artarken ambalajlarının küçüldüğüne de dikkat çekti.

“Cezaevinde bile enflasyon TÜİK verilerinin çok üstünde”

Gökce, cezaevindeki fiyat artışlarının ülkedeki ekonomik tabloyu anlamak açısından önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Cezaevinde bile yaşanan enflasyon TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek bile yok. Yaşıyorsunuz…”

Gökce, cezaevinde takip edebildiği veriler üzerinden dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 100 bin lirayı aştığını, yoksulluk sınırının ise 40 bin lira bandına yaklaştığını söyledi.

Kendisinin yaşam maliyeti ve ekonomik göstergelere ilişkin hesaplamalar yaptığı için cezaevine girdiğinin söylendiğini aktaran Gökce, buna rağmen verileri takip etmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.

TÜİK Ağustos ayında yıllık enflasyonu yüzde 31,5, gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonunu ise yüzde 33,79 olarak açıkladı. Ben de aldım elime cezaevi market listesini geçen yılın listesindeki fiyatlarla bu yılı karşılaştırdım. Tabi bizim fazla seçeneğimiz yok, bazı ürünler market fiyatlarından aşağıda çünkü buradaki vergiler ve maliyetler marketlerle aynı değil. Çeşitli muafiyet ve sübvansiyonlar da var. Ama hesaba hep birlikte bakalım. Bizim cezaevindeki mutfak enflasyonu yüzde 70.25. Üstelik bazı ürünlerin paketi de küçülmüş vaziyette. TÜİK enflasyonunun 2 katı. Enflasyon şampiyonları yüzde 150,4 artışla sızma zeytinyağı ve yüzde 136,9 ile ton balığı. Beyaz peynirde enflasyon neredeyse TÜİK kadar. Onun dışındaki her ürün TÜİK enflasyonunun üstünde artış göstermiş. Cezaevinde bile yaşanan enflasyon TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek bile yok. Yaşıyorsunuz… Buradaki koşullarda takip edebildiğim kadarıyla 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı da 40 bin lira bandına dayandı. Bu hesapları titizlikle bulup takip ediyorum diye cezaevine girdiğim söylenmişti. Söyleyeni bir yana bırakalım, konunun özünü hiç kaçırmadan doğru bilgileri halkımıza iletme çabamdan hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Güzel ülkemiz çok daha iyi günleri hak ediyor! — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) October 4, 2026

(EMK)