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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 08:55 5 Ekim 2026 08:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 08:58 5 Ekim 2026 08:58
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Tutuklu Buğra Gökce hesapladı: Cezaevinde enflasyon TÜİK’in iki katı

Gökce, cezaevindeki fiyat artışlarının ülkedeki ekonomik tabloyu anlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Buğra Gökce hesapladı: Cezaevinde enflasyon TÜİK’in iki katı
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Tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, cezaevi kantinindeki ürünlerin geçen yıl ve bu yıl fiyatlarını karşılaştırarak “cezaevi mutfak enflasyonunu” hesapladı.

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Gökce, cezaevindeki enflasyonun yüzde 70,25’e ulaştığını belirterek bunun TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun iki katından fazla olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından cezaevindeki kantin fiyatlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Gökce, cezaevi marketinin geçen yılki ve bu yılki fiyat listelerini karşılaştırarak yaptığı hesaplamada, ürünlerdeki ortalama fiyat artışının yüzde 70,25 olduğunu aktardı.

TÜİK’in ağustos ayı yıllık enflasyonunu yüzde 31,5, gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık enflasyonu ise yüzde 33,79 olarak açıkladığını hatırlatan Gökce, cezaevindeki fiyat artışının TÜİK verilerinin yaklaşık iki katına çıktığını belirtti.

Gökce, cezaevindeki fiyatların bazı ürünlerde dışarıdaki market fiyatlarının altında olabildiğine dikkat çekerek bunun nedenini vergiler, maliyetler, muafiyet ve sübvansiyonlarla açıkladı. Buna rağmen fiyat artışlarının yüksek olduğunu vurguladı.

En fazla zamlanan ürün zeytinyağı

Gökce’nin hesaplamasına göre cezaevinde en fazla fiyat artışı yüzde 150,4 ile sızma zeytinyağında yaşandı. Zeytinyağını yüzde 136,9’luk artışla ton balığı izledi.

Beyaz peynirdeki fiyat artışının ise TÜİK’in açıkladığı gıda enflasyonuna yaklaştığını belirten Gökce, bunun dışındaki ürünlerin tamamında fiyat artışlarının TÜİK’in yıllık enflasyon oranının üzerinde olduğunu söyledi.

Gökce ayrıca bazı ürünlerin fiyatı artarken ambalajlarının küçüldüğüne de dikkat çekti.

“Cezaevinde bile enflasyon TÜİK verilerinin çok üstünde”

Gökce, cezaevindeki fiyat artışlarının ülkedeki ekonomik tabloyu anlamak açısından önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Cezaevinde bile yaşanan enflasyon TÜİK verilerinin çok üstündeyse diğer kalemleri ve sivil hayatın gerçeklerini zaten düşünmenize gerek bile yok. Yaşıyorsunuz…”

Gökce, cezaevinde takip edebildiği veriler üzerinden dört kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 100 bin lirayı aştığını, yoksulluk sınırının ise 40 bin lira bandına yaklaştığını söyledi.

Kendisinin yaşam maliyeti ve ekonomik göstergelere ilişkin hesaplamalar yaptığı için cezaevine girdiğinin söylendiğini aktaran Gökce, buna rağmen verileri takip etmeyi ve kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirtti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekonomi TÜİK tüik araştırmaları
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