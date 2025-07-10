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HABER
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 14:05
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 14:15
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hayati tehlikesi artıyor

İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Eşi ve avukatı, lösemi riski ve kalp krizi tehlikesine rağmen cezaevinde tutulmasına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hayati tehlikesi artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dün yeniden hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık anjiyoya alındı.

Konuya dair açıklama yapan Çalık’ın eşi Zehra Çalık, "Acilen Buca Devlet Hastanesi’ne getirdiler. Göğsü sıkışmış ve fenalaşmış” dedi. Eşi Çalık’ın önce kalp tetkiklerinin yapıldığını ancak hastanenin tutuklular için uygun olmaması nedeniyle İzmir Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edildiğini aktaran Zehra Çalık, "Şu an oradayız. Tedbir amaçlı da yoğun bakıma alındı. Anjiyoya da alındı az önce. Sonuçları bekliyoruz" dedi.

Çalık dün akşam hastaneye kaldırılmadan önce heyet raporunun çıktığından bahsedip “Lösemi nüksetme riski var raporda. Ancak kalp krizi gibi riskler de var. Tahliye kararı beklerken eşimin yine fenalaşıp buraya geldiğini öğreniyoruz. Geri dönüşü olmayan bir şey yaşanmadan tahliye kararı bekliyoruz. Böyle sağlık durumu olan bir kişinin cezaevinde olmaması gerekiyor.'' diye konuştu.

Avukat Melih Koçhan ise Çalık'ın ameliyat sonrası daha yarası kapanmadan cezaevine götürüldüğünü bildirdi. Koçhan ayrıca heyet raporunda 'yüksek riskli lösemi hastalığı' uyarısı yapıldığını da aktardı.

Geçmişte iki kez kanser tedavisi gören Çalık, tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana 18 kilo kaybetti. Çalık, 4 Haziran’da Marmara (Silivri) Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledildi.

Son olarak geçtiğimiz hafta lenf kanseri şüphesiyle ameliyat edilip salı günü cezaevine sevk edilmişti. Çarşamba akşamı da yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

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(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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