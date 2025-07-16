Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İstanbul’a getiriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Kurban Bayramı’nın arifesinde Marmara (Silivri) Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İstanbul’a getiriliyor.

23 Mart'tan bu yana 18 kilo kaybeden ve kanserinin tekrarlama riski bulunan Çalık, sağlık raporu hazırlanması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Çalık, 06.35 İzmir-İstanbul uçağına bindirildi.

Murat Çalık'ın avukatı Melih Koçhan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz.

Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.”

Çalık’ın tutuklanması ve sağlık sorunları

Mehmet Murat Çalık, 19 Mart’ta İBB’ye yönelik “yolsuzluk, suç örgütü kurmak, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık” iddiasıyla başlayan soruştura kapsamında gözaltına alındı, ardından da 23 Mart’ta tutuklandı. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Aynı tarihte İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Daha önce iki kez kanser tedavisi görmüştü. Cezaevi süresince ciddi kilo kaybı (yaklaşık 18 kg) yaşadı.

4 Haziran’da Silivri’den İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne nakledildi. Sağlık sorunları yeniden baş göstermeye başlamasıyla 23 Haziran’da İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Endoskopi, kolon ve boyun tomografisi işlemleri yapıldı. Boynunda kitleden şüphelenildi; lösemi ve mukozepidermoid karsinom gibi teşhisler için Adli Tıp’a sevk edildi.

9 Temmuz’da cezaevinde fenalaşarak önce Buca Devlet Hastanesi sonra da Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Koroner yoğun bakıma alındı. Anjiyo yapıldı. Kontroller sonrası yine yoğun bakımda takip edildi.

Avukatı Melih Koçhan, adli mercilere sağlık durumu ve cezaevi koşullarının yaşam riski oluşturduğunu bildirdi.

(HA)