ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 15:44
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 15:53
2 dk Okuma

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi

Kanser tedavisi gören Çalık'ın cezaevine girdikten sonra 15 kilo verdiği öğrenilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
Fotoğraf: Wikipedia

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, cezaevine girdikten sonra 15 kilo verdiği öğrenilen kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
18 Haziran 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını ve geri dönülmez sonuçlar doğurmadan tedbir alınması gerektiğini belirterek, tahliye talebinde bulunmuştu.

LÖSEV: Cinayetle eş değer

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer de Çalık'ın acilen cezaevinden çıkarılmasını tavsiye etmişti. Üstün Ezer, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş, "Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. 1 saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak lösemi - lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir" değerlendirmesini yapmıştı.

Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
18 Haziran 2025

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "Başvurusunu değerlendireceğiz" açıklaması gelmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamanın ardından, Murat Çalık bugün kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çalık LÖSEV İBB atk
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git