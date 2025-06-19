Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, cezaevine girdikten sonra 15 kilo verdiği öğrenilen kanser hastası Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın avukatları, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını ve geri dönülmez sonuçlar doğurmadan tedbir alınması gerektiğini belirterek, tahliye talebinde bulunmuştu.

LÖSEV: Cinayetle eş değer

Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer de Çalık'ın acilen cezaevinden çıkarılmasını tavsiye etmişti. Üstün Ezer, yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunmuş, "Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. 1 saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak lösemi - lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir" değerlendirmesini yapmıştı.

Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "Başvurusunu değerlendireceğiz" açıklaması gelmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamanın ardından, Murat Çalık bugün kontrol amaçlı İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

(AB)