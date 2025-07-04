Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyattan çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyata alındı.

Çalık, saat 12.00 civarında ameliyattan çıktı.

Çalık'ın Avukatı Melih Koçhan, açıklama yaptı. Cumhuriyet'e konuşan Koçhan, “Şimdi ameliyattan çıktı. Genel anestezi olduğu için uyuyor şu an. Doktoru daha görmedi. Şu an bir sıkıntı yok gibi” dedi.

İmamoğlu: Bu zulme derhal son verin

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu. Çalık'ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü'ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin."

Yavaş: Derhal vazgeçilmelidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Çalık'ın ameliyata alınmasına ilişkin "Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" çağrısı yaptı.

(AB)