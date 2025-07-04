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Yayın Tarihi: 4 Temmuz 2025 10:40
 ~ Son Güncelleme: 4 Temmuz 2025 12:54
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyattan çıktı

Lenfoma şüphesi nedeniyle ameliyata alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyattan çıktı. Avukatı Melih Koçhan, ameliyatın iyi geçtiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, bir açık hava etkinliğinde konuşma yapmakta olan bir erkek (Murat Çalık) yer almakta. Kişi, koyu lacivert renkte bir takım elbise, beyaz gömlek ve desenli bir kravat giymiştir. Ceketin yakasında küçük bir bayrak rozeti bulunmaktadır. Gözlük takmakta ve gülümseyerek iki mikrofonun önünde konuşmaktadır. Arka planda, bulanık şekilde görülen modern apartmanlar ve bir sahne kurulumuna ait metal iskeletler dikkat çekmektedir. Görsel genel olarak resmî, profesyonel ve pozitif bir atmosfer sunmaktadır.
Fotoğraf: Murat Çalık / Sosyal Medya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, ameliyata alındı.

Çalık, saat 12.00 civarında ameliyattan çıktı.

Çalık'ın Avukatı Melih Koçhan, açıklama yaptı. Cumhuriyet'e konuşan Koçhan, “Şimdi ameliyattan çıktı. Genel anestezi olduğu için uyuyor şu an. Doktoru daha görmedi. Şu an bir sıkıntı yok gibi” dedi.

İmamoğlu: Bu zulme derhal son verin

Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi:

"Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu. Çalık'ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü'ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin."

Yavaş: Derhal vazgeçilmelidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Çalık'ın ameliyata alınmasına ilişkin "Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir" çağrısı yaptı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çalık kanser patoloji lenfoma ekrem imamoğlu Mansur Yavaş İBB Beylikdüzü Belediyesi
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