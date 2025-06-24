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Yayın Tarihi: 24 Haziran 2025 13:35
 ~ Son Güncelleme: 24 Haziran 2025 13:39
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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı

Hastaneye yatırılarak takibe alınan Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirme biyopsi sonuçlarının ardından netleşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
Fotoğraf: Beylikdüzü Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık durumu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın, boyun bölgesinde oluşan kitle nedeniyle bugün biyopsi işlemi uygulandı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçan’ın verdiği bilgiye göre, müvekkilinin geçmişte iki kez kanser tedavisi gördüğü ve boyun lenflerindeki rahatsızlığın nüksettiği belirtildi.

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Geçtiğimiz hafta sağlık durumu nedeniyle tahliye talebinde bulunulan Çalık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatışına karar verildi.

Hastaneye yatırılarak takibe alınan Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin detaylı değerlendirme biyopsi sonuçlarının ardından netleşecek. (EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
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