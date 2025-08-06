ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 17:49
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 17:54
1 dk Okuma

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek

Sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez tetkik yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bugün yeniden İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tedavi gördüğü hastaneden cezaevine sevk edilecek.

Çalık, Adli Tıp Kurumu’nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre; kemik iliği biyopsisi alınan tutuklu Çalık, yeniden cezaevine gönderilecek.

Kaybettiği kiloları geri kazanması için takviye gıda desteği yapılan ve steril ortamda kalan Çalık’ın saat 15.00-16.00 sıralarında cezaevine sevk edileceğini belirten Avukat Melih Koçhan, “Sağlık raporu çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz. Sağlık durumu hakkında geçmişte geçirdiği hastalıkları ön plana koyarak bir rapor gönderdiler. Şu an buradaki işlemler bitti. Adli Tıp artık bir karar verecek" dedi.

Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kararla netleşecek.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Çalık yeniden Buca Cezaevi'ne gönderilecek.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çalık
ilgili haberler
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
4 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mehmet-murat-calik-derhal-tahliye-edilmeli-310116
TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
30 Temmuz 2025
/haber/ttb-den-murat-calik-icin-rapor-acil-onlem-alinmali-309966
TİHV'den Murat Çalık çağrısı: İşkence ve kötü muamele yasağı açıkça ihlal ediliyor
21 Temmuz 2025
/haber/tihv-den-murat-calik-cagrisi-iskence-ve-kotu-muamele-yasagi-acikca-ihlal-ediliyor-309677
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İstanbul’a getiriliyor
16 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-istanbula-getiriliyor-309493
Mehmet Murat Çalık anjiyo sonrası cezaevine sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/mehmet-murat-calik-anjiyo-sonrasi-cezaevine-sevk-edildi-309374
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hayati tehlikesi artıyor
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calikin-hayati-tehlikesi-artiyor-309334
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyattan çıktı
4 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-ameliyattan-cikti-309127
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
4 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mehmet-murat-calik-derhal-tahliye-edilmeli-310116
TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
30 Temmuz 2025
/haber/ttb-den-murat-calik-icin-rapor-acil-onlem-alinmali-309966
TİHV'den Murat Çalık çağrısı: İşkence ve kötü muamele yasağı açıkça ihlal ediliyor
21 Temmuz 2025
/haber/tihv-den-murat-calik-cagrisi-iskence-ve-kotu-muamele-yasagi-acikca-ihlal-ediliyor-309677
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İstanbul’a getiriliyor
16 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-istanbula-getiriliyor-309493
Mehmet Murat Çalık anjiyo sonrası cezaevine sevk edildi
11 Temmuz 2025
/haber/mehmet-murat-calik-anjiyo-sonrasi-cezaevine-sevk-edildi-309374
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın hayati tehlikesi artıyor
10 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calikin-hayati-tehlikesi-artiyor-309334
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyattan çıktı
4 Temmuz 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-ameliyattan-cikti-309127
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Sayfa Başına Git