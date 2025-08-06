Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tedavi gördüğü hastaneden cezaevine sevk edilecek.

Çalık, Adli Tıp Kurumu’nun İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin verdiği sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etmesi üzerine İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırılmıştı.

Cumhuriyet’in haberine göre; kemik iliği biyopsisi alınan tutuklu Çalık, yeniden cezaevine gönderilecek.

Kaybettiği kiloları geri kazanması için takviye gıda desteği yapılan ve steril ortamda kalan Çalık’ın saat 15.00-16.00 sıralarında cezaevine sevk edileceğini belirten Avukat Melih Koçhan, “Sağlık raporu çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz. Sağlık durumu hakkında geçmişte geçirdiği hastalıkları ön plana koyarak bir rapor gönderdiler. Şu an buradaki işlemler bitti. Adli Tıp artık bir karar verecek" dedi.

Çalık'ın tahliye edilip edilmeyeceği Adli Tıp Kurumu'nun vereceği kararla netleşecek.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Çalık yeniden Buca Cezaevi'ne gönderilecek.

(RT)