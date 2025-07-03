ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 14:54
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 14:56
1 dk Okuma

Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında ameliyat kararı

Kemik iliği patoloji raporunda, “lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlandığı” ve bunun lenfoma (lenf kanseri) riski açısından “ciddi şüphe” oluşturduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında ameliyat kararı
Fotoğraf: Beylikdüzü Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen  operasyonlarda tutuklanarak önce Silivri, ardından Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında ameliyat kararı alındı.

İlk olarak İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Çalık, daha sonra İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilmişti. Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Çalık’ın, son yapılan tıbbi tetkikleri sonucunda boyun bölgesinde bir kitle tespit edilmişti.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Çalık’ın boynundaki bu kitle yarın sabah cerrahi müdahaleyle alınacak.

Kemik iliği patoloji raporunda, “lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlandığı” ve bunun lenfoma (lenf kanseri) riski açısından “ciddi şüphe” oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlar, daha önce yapılan görüntüleme raporlarında da dikkat çekilen bu kitleye yönelik ameliyatın gerekli olduğuna karar verdi.

Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı
Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı
1 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İBB operasyonu Mehmet Murat Çalık
ilgili haberler
CHP’li Başarır: TÜİK, emekliyi ve memuru mağdur eden bir kurum
Bugün 15:55
/haber/chpli-basarir-tuik-emekliyi-ve-memuru-magdur-eden-bir-kurum-309111
Mehmet Murat Çalık'ın avukatı uyardı: Tutukluluk tedaviye engel
Bugün 08:16
/haber/mehmet-murat-calik-in-avukati-uyardi-tutukluluk-tedaviye-engel-309085
Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı
1 Temmuz 2025
/haber/murat-calika-ikinci-biyopsi-yapildi-308993
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı
23 Haziran 2025
/haber/beylikduzu-belediye-baskani-mehmet-murat-calik-bir-kez-daha-hastaneye-kaldirildi-308718
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
19 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-308600
Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
18 Haziran 2025
/haber/tunc-murat-calik-in-tahliye-talebi-degerlendirilecek-308552
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
18 Haziran 2025
/haber/avukati-mehmet-murat-calikin-tahliyesini-talep-etti-hayati-riski-var-308529
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP’li Başarır: TÜİK, emekliyi ve memuru mağdur eden bir kurum
Bugün 15:55
/haber/chpli-basarir-tuik-emekliyi-ve-memuru-magdur-eden-bir-kurum-309111
Mehmet Murat Çalık'ın avukatı uyardı: Tutukluluk tedaviye engel
Bugün 08:16
/haber/mehmet-murat-calik-in-avukati-uyardi-tutukluluk-tedaviye-engel-309085
Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı
1 Temmuz 2025
/haber/murat-calika-ikinci-biyopsi-yapildi-308993
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı
23 Haziran 2025
/haber/beylikduzu-belediye-baskani-mehmet-murat-calik-bir-kez-daha-hastaneye-kaldirildi-308718
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
19 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-308600
Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
18 Haziran 2025
/haber/tunc-murat-calik-in-tahliye-talebi-degerlendirilecek-308552
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
18 Haziran 2025
/haber/avukati-mehmet-murat-calikin-tahliyesini-talep-etti-hayati-riski-var-308529
Sayfa Başına Git