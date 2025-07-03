Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında ameliyat kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanarak önce Silivri, ardından Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında ameliyat kararı alındı.

İlk olarak İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilen Çalık, daha sonra İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilmişti. Lösemi ve lenfoma geçmişi bulunan Çalık’ın, son yapılan tıbbi tetkikleri sonucunda boyun bölgesinde bir kitle tespit edilmişti.

Tele1’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, Çalık’ın boynundaki bu kitle yarın sabah cerrahi müdahaleyle alınacak.

Kemik iliği patoloji raporunda, “lenfatik sistem kaynaklı bazı bulgulara rastlandığı” ve bunun lenfoma (lenf kanseri) riski açısından “ciddi şüphe” oluşturduğu belirtildi.

Uzmanlar, daha önce yapılan görüntüleme raporlarında da dikkat çekilen bu kitleye yönelik ameliyatın gerekli olduğuna karar verdi.

Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı

(EMK)