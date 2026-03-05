ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 13:33 5 Mart 2026 13:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 17:04 5 Mart 2026 17:04
Okuma Okuma:  3 dakika

Tutuklu BEKSAV sanatçıları için çağrı

Sanatçıların serbest bırakılmasını talep eden imzacılar arasında Barış Atay, Pınar Aydınlar, Erdoğan Emir, Grup Munzur, Kemal Kahraman, Kerem Sevinç, Mikail Aslan ve Ozan Emekçi gibi isimler bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tutuklu BEKSAV sanatçıları için çağrı

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) 3 Şubat’ta düzenlenen operasyonun birinci ayında, Bilim Eğitim Estetik Kültür ve Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) sanatçılarına özgürlük imza kampanyasına katılan sanatçı, aydın, yazar ve akademisyenler, tutuklu sanatçıların serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, “Biz, ifade özgürlüğü ve özgür sanatın önüne konulan engellerin aşılması için mücadele eden aydın ve sanatçılar olarak BEKSAV'a ve üyelerine dönük saldırıları kabul etmiyor, BEKSAV'a yönelik bu baskıların sonlandırılmasını ve tutuklu sanatçıların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz,” dendi.

Açıklamaya, aralarında Barış Atay, Pınar Aydınlar, Hayko Bağdat, Erdoğan Emir, Grup Munzur, Kemal Kahraman, Kerem Sevinç, Mikail Aslan, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) ve Ozan Emekçi’nin de olduğu 101 sanatçı ve kültür-sanat çalışanı imza attı.

ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
ESP’ye yönelik operasyonda toplam 77 kişi tutuklandı
7 Şubat 2026

İmzacılar

Akgül Ertuğ, Ali Ekber Kayış, Ali Jiyan, Alican Uçarcan, Araz Güler, Avşar Ulaş, Azelya Çelik, Baran Bozyel, Barış Atay, Barış Kılıçlı, Barış Yıldırım, Believe Djata, Bengü Sezer Akça, Can Çeliker, Cem Deniz Karakoçoğlu, Cemal Kılıç, Cenk Dost Verdi, Dayanışma Ağı Derneği, Despina Avramidou, Devrim Bozkurt, Didem Günel, Doğan Çelik, Dorothy von Hülsen, Edika Gündüz, Elif Ergezen, Emre Genç, Emrullah Karagöz, Enver Enli, Erdoğan Anıl Tekin, Erdoğan Emir, Ferhan Kartal, Ferit Şeker, Finn Dolinga, Geniş Merdiven, Gölge Tiyatro Topluluğu, Gölgedekiler, Grup Munzur, Gule Mayera, Haluk Tolga İlhan, Hasan Ali, Hasan Sağlam, Hayko Bağdat, HDK Kültür Sanat Meclisi, Helin Randa, Humberto Guzman, İbrahim Bulak, İnan Söker, İz Öztat, Juan-Golan Elibeg, KARMIN, Kemal Aydoğan, Kemal Kahraman, Kerem Sevinç, Kubilay Mutlu, Kutup Yıldızı, La Liberta, Latif Paşahan, Maria Jesus Diaz, Matthias von Hülsen, Maviş Güneşer, Mehmet Ali Güler, Mehmet Özer, Mehmet Uçar, Meral Alkan, Metin Kahraman, Mezopotamya Kültür Merkezi, Mikail Aslan, Mine Şirin, Murat Mengirkaon, Muteriz, Müberra Ünsal, Müjdat Albak, Müslüm Kabadayı, Müzeyyen Durgun, Nurhak Kılagöz, Okan Erbaş, Okan Karababa, Olcay Bayır, Onurcan Çelebi, Ozan Emekçi, Özgür Gönek, Pınar Aydınlar, Qairo Music, Rapzan Belâgat, RZRAP, Seray Canan, Serhad Raşa, Sokak Orkestrası, Songül Alagöz, Songül Bulur, Şerif Çiçek, T. Onat Uğantaş, Theaterkollektiv, Umuda Haykırış, Ülker Sarı, Yağmur Sabur, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Zeynep Arasan, Ziya Karagül, Zozan Bütün.

Ne olmuştu?

3 Şubat’ta, daha önce de çalışma merkezleri polis tarafından basılan ve üyeleri tehdit edilen BEKSAV’ın eş başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile vakfın bünyesindeki Grup Vardiya, Tiyatro İmge ve Sinema Kolektifi üyeleri gözaltına alındı.

Savcılığın ifadelerini almadan doğrudan tutuklamaya sevk ettiği ve ardından da tutuklanan isimler arasında BEKSAV eş başkanları Latife Canan Kaplan ve Ahmet Uçar, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanat ve Hayat Dergisi editörü Sema Uçar, Grup Vardiya solisti Ruşa Sabur, Tiyatro İmge oyuncusu Ayşe Nur Demir ve BEKSAV çalışanı Yoldaş Onur Mete bulunuyor.

Operasyon kapsamında ise toplamda 82 kişi tutuklandı. (TY)

